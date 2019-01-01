Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları (3 Ekim 2019)

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UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta maçları sona erdi. İşte 24 maçın toplu sonuçları...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun ikinci haftasında A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ve L gruplarında oynanan toplam 24 maç sona erdi. 

Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını ağırladı. Edin Visca'nın 55. dakikada attığı golle öne geçen Medipol Başakşehir, 90+1. dakikada Patrick Herrmann'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. 

K Grubu'nda bulunan Beşiktaş, İngiltere'nin Wolverhampton ekibine 90+3. dakikada Willy Boly'nin attığı golle 1-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta ise Braga ile Slovan Bratislava 2-2 berabere kaldı. 

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C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında İsviçre'nin Basel takımını ağırladı. Silvan Widmer'in 20. dakikadaki golüne bordo-mavili ekip altı dakika sonra Abdulkadir Parmak ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi. 

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftasında alınan toplu sonuçlar şöyle:

A Grubu

Sevilla 1-0 APOEL

Dudelange 1-4 Karabağ

B Grubu

Malmö 1-1 Kopenhag

Lugano 0-0 Dinamo Kiev

C Grubu

Trabzonspor 2-2 Basel

Krasnodar 1-2 Getafe

D Grubu

Sporting Lizbon 2-1 LASK

Rosenborg 1-4 PSV

E Grubu

Celtic 2-0 Cluj

Lazio 2-1 Rennes

F Grubu

Arsenal 4-0 Standard Liege

Vitoria 0-1 Eintracht Frankfurt

G Grubu

Young Boys 2 - 1 Rangers

Feyenoord 2 - 0 Porto 

H Grubu

CSKA Moskova 0-2 Espanyol

Ferencvaros 0-3 Ludogorets

I Grubu

Saint-Etienne 1-1 Wolfsburg

Olexandriya 1-1 Gent

J Grubu

Medipol Başakşehir 1-1 Borussia Mönchengladbach

Wolfsberger 1-1 Roma

K Grubu

Beşiktaş 0-1 Wolverhampton

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Braga 2-2 Slovan Bratislava

L Grubu

Astana 1-2 Partizan

AZ Alkmaar 0-0 Manchester United

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