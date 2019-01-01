UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları (3 Ekim 2019)

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta maçları sona erdi. İşte 24 maçın toplu sonuçları...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun ikinci haftasında A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ve L gruplarında oynanan toplam 24 maç sona erdi.

Medipol , J Grubu'nda 'nın Borussia takımını ağırladı. Edin Visca'nın 55. dakikada attığı golle öne geçen Medipol Başakşehir, 90+1. dakikada Patrick Herrmann'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

K Grubu'nda bulunan Beşiktaş, İngiltere'nin Wolverhampton ekibine 90+3. dakikada Willy Boly'nin attığı golle 1-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta ise Braga ile Slovan Bratislava 2-2 berabere kaldı.

C Grubu'nda yer alan , sahasında İsviçre'nin takımını ağırladı. Silvan Widmer'in 20. dakikadaki golüne bordo-mavili ekip altı dakika sonra Abdulkadir Parmak ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

UEFA 'nde grup aşamasının ikinci haftasında alınan toplu sonuçlar şöyle:

A Grubu

1-0 APOEL

Dudelange 1-4 Karabağ

B Grubu

Malmö 1-1 Kopenhag

Lugano 0-0 Dinamo Kiev

C Grubu

Trabzonspor 2-2 Basel

Krasnodar 1-2

D Grubu

2-1 LASK

Rosenborg 1-4

E Grubu

2-0 Cluj

2-1

F Grubu

4-0 Standard Liege

Vitoria 0-1

G Grubu

2 - 1

2 - 0

H Grubu

0-2

Ferencvaros 0-3 Ludogorets

I Grubu

1-1

Olexandriya 1-1 Gent

J Grubu

Medipol Başakşehir 1-1 Borussia Mönchengladbach

Wolfsberger 1-1

K Grubu

Beşiktaş 0-1 Wolverhampton

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Braga 2-2 Slovan Bratislava

L Grubu

Astana 1-2 Partizan

AZ Alkmaar 0-0