UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları (3 Ekim 2019)
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun ikinci haftasında A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ve L gruplarında oynanan toplam 24 maç sona erdi.
Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını ağırladı. Edin Visca'nın 55. dakikada attığı golle öne geçen Medipol Başakşehir, 90+1. dakikada Patrick Herrmann'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
K Grubu'nda bulunan Beşiktaş, İngiltere'nin Wolverhampton ekibine 90+3. dakikada Willy Boly'nin attığı golle 1-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer maçta ise Braga ile Slovan Bratislava 2-2 berabere kaldı.
C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında İsviçre'nin Basel takımını ağırladı. Silvan Widmer'in 20. dakikadaki golüne bordo-mavili ekip altı dakika sonra Abdulkadir Parmak ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftasında alınan toplu sonuçlar şöyle:
A Grubu
Sevilla 1-0 APOEL
Dudelange 1-4 Karabağ
B Grubu
Malmö 1-1 Kopenhag
Lugano 0-0 Dinamo Kiev
C Grubu
Trabzonspor 2-2 Basel
Krasnodar 1-2 Getafe
D Grubu
Sporting Lizbon 2-1 LASK
Rosenborg 1-4 PSV
E Grubu
Celtic 2-0 Cluj
F Grubu
Arsenal 4-0 Standard Liege
Vitoria 0-1 Eintracht Frankfurt
G Grubu
Young Boys 2 - 1 Rangers
H Grubu
CSKA Moskova 0-2 Espanyol
Ferencvaros 0-3 Ludogorets
I Grubu
Olexandriya 1-1 Gent
J Grubu
Medipol Başakşehir 1-1 Borussia Mönchengladbach
Wolfsberger 1-1 Roma
K Grubu
Beşiktaş 0-1 Wolverhampton
Braga 2-2 Slovan Bratislava
L Grubu
Astana 1-2 Partizan
AZ Alkmaar 0-0 Manchester United