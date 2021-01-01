UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu: Manchester United - Villarreal

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde rakiplerini eleyen Manchester United ve Villarreal finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde finali oynayacak iki takımı belirleyecek olan yarı final rövanş karşılaşmaları oynandı.

Roma'da beş gol

Roma ile Manchester United arasında oynanan karşılaşmada Roma maçın başından sonuna kadar rakibinden daha iyi bir oyun sergiledi. Birçok pozisyondan yararlanamayan İtalyan ekibi 39. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle 1-0 geriye düştü. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ise 57. dakikada Dzeko ve 60. dakikada Cristante'nin golleriyle Roma 2-1 öne geçti. Bu golden dakikalar sonra üçüncü gole de yaklaşan ev sahibi ekip 68. dakikada Cavani'ye bir kez daha engel olamayınca skora denge geldi: 2-2.

Mücadelede son sözü ev sahibi Roma söyledi. 83. dakikada Zalewski'nin attığı golle İtalyan ekibi 3-2 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk karşılaşmayı 6-2 kazanan Manchester United adını finale yazdıran taraf oldu.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi hayaline veda etti

Premier Lig'de dokuzuncu sırada yer alan Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için bu kupaya daha fazla önem veriyordu.

Ancak, Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan gol sesi çıkmayınca İspanyol temsilcisi Villarreal adını finale yazdıran taraf oldu.

Sevilla ile bu kupayı 2013/14, 2014/15 ve 2015/16 sezonlarında üç kez üst üste kazanan Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi kupasını dördünce kez kazanmaya çok yaklaştı.

2021 UEFA Avrupa Ligi finali nerede oynanacak?

Villarreal ve Manchester United'ın karşı karşıya geleceği final karşılaşması 26 Mayıs'ta oynanacak. Polonya'nın Gdansk şehrinde karşı karşıya gelecek iki ekibin maçına PGE Gdansk Arena Stadyumu ev sahipliği yapacak.

40 bin kişi kapasiteli stadyumun yüzde 25'i kadar taraftar final maçını tribünden takip edebilecek. İki takımda 2 bin taraftarını maça getirebilecek.