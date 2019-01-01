UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kurası hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun tamamlanmasıyla birlikte kura heyecanı başladı. Peki kura çekimi ne zaman gerçekleştirilecek?

UEFA 'nde son 16 turunun tamamlanmasıyla birlikte gözler çeyrek final kurasına çevrildi.

Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan son 8 takım herhangi bir kurala bağlı olmadan çeyrek final etabında birbiriyle karşılaşabilecek. Böylece aynı ülkeden iki takım eşleşebilecek.

Avrupa Ligi çeyrek final kurası hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimi 15 Mart Cuma günü TSİ 15:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.

Avrupa Ligi kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı takip edilebilecek. Kura çekimini 'de beIN Sports naklen yayımlayacak.

Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Mart'ta çekilecek çeyrek final kuraları sonrası ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Yarı final kurası ne zaman?

Avrupa Ligi'nde çeyrek final kurasının çekileceği gün yarı final eşleşmeleri de belli olacak. Dolayısıyla çeyrek final kurası, turnuvada bu sezon yapılacak son kura töreni olacak.