UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek? Final hangi şehirde?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları bugün İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilecek. Final mücadelesine Polonya ev sahipliği yapacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun tamamlanmasının ardından gözler çeyrek final kuralarına çevrildi. Arsenal, Dinamo Zagreb, Granada, Roma, Manchester United, Slavia Prag, Villarreal ve Ajax'ın çeyrek finale yükseldiği turnuvayı şampiyonlukla tamamlayacak takım ulusal ligindeki sıralamada kaçıncı olursa olsun önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Temsilcilerimiz Alanyaspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Sivasspor'un veda ettiği organizasyonda final maçına bu sezon Polonya ev sahipliği yapacak. 26 Mayıs 2021'de Gdansk şehrindeki PGE Arena Gdansk'ta oynanacak final mücadelesini kazanan takım aynı zamanda gelecek sezon Süper Kupa karşılaşmasını da oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi ne zaman olacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri bugün gerçekleşecek kura çekiminin ardından belli olacak. İsviçre'nin Nyon şehrindeki kura çekimi saat 15.00'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'ni en çok hangi takım kazandı?

İspanyol ekibi Sevilla'nın oynadığı bütün finalleri kazandığı ve altı kez şampiyon olduğu eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'ni Inter, Juventus, Liverpool ve Atletico Madrid de üçer kez kazandı. Galatasaray'ın daha önce 1999-2000 sezonunda Arsenal'i penaltılarla geçerek şampiyon olduğu kupada Fenerbahçe yarı final, Beşiktaş ise çeyrek final oynama başarısı göstermişti.

İstanbul'un final ev sahipliği

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı tek finalse 2009 yılında oynanmıştı. O zamanki adıyla Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda gerçekleşen finalde Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Mesut Özil'in de formasını giydiği Werder Bremen'i 2-1 yenerek, kupanın sahibi olmayı başarmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde tek maçlı finaller