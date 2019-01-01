UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in grup kuraları çekildi.

2019-2020 sezonu UEFA grup aşamaları kura çekimi, 'da gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada bitiren ve kuraya 1. torbadan katılan Beşiktaş'ın K Grubu'ndaki rakipleri Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava olurken, 4. torbada yer alan , C Grubu'nda , Krasnodar ve ile eşleşti.

Ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden ve kuraya 3. torbadan katılan 'in ise J Grubu'ndaki rakipleri , B. ile Wolfsberger oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları maçları 19 Eylül - 12 Aralık tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: , APOEL, Qarabağ, F91 Dudelange

B Grubu: , Copenhagen, Malmö, Lugano

C Grubu: Basel, Krasnodar, Getafe, TRABZONSPOR

D Grubu: Sporting, , Rosenborg, LASK Linz

E Grubu: , , , Cluj

F Grubu: , E. Frankfurt, Standard Liege, Vitoria Guimaraes

G Grubu: , , ,

H Grubu: , Ludogorets, , Ferencvaros

I Grubu: , Gent, St Etienne, FC Oleksandriya

J Grubu: Roma, Mönchengladbach, BAŞAKŞEHİR, Wolfsberger AC

Haberin devamı aşağıda

K Grubu: BEŞİKTAŞ, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava

L Grubu: , Astana, Partizan, AZ Alkmaar