UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi, Monaco'da gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada bitiren ve kuraya 1. torbadan katılan Beşiktaş'ın K Grubu'ndaki rakipleri Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava olurken, 4. torbada yer alan Trabzonspor, C Grubu'nda Basel, Krasnodar ve Getafe ile eşleşti.
Ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden ve kuraya 3. torbadan katılan Başakşehir'in ise J Grubu'ndaki rakipleri Roma, B. Mönchengladbach ile Wolfsberger oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları maçları 19 Eylül - 12 Aralık tarihlerinde oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu: Sevilla, APOEL, Qarabağ, F91 Dudelange
B Grubu: Dynamo Kiev, Copenhagen, Malmö, Lugano
C Grubu: Basel, Krasnodar, Getafe, TRABZONSPOR
D Grubu: Sporting, PSV, Rosenborg, LASK Linz
E Grubu: Lazio, Celtic, Rennes, Cluj
F Grubu: Arsenal, E. Frankfurt, Standard Liege, Vitoria Guimaraes
G Grubu: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers
H Grubu: CSKA Moskova, Ludogorets, Espanyol, Ferencvaros
I Grubu: Wolfsburg, Gent, St Etienne, FC Oleksandriya
J Grubu: Roma, Mönchengladbach, BAŞAKŞEHİR, Wolfsberger AC
K Grubu: BEŞİKTAŞ, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava
L Grubu: Manchester United, Astana, Partizan, AZ Alkmaar