Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

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Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in grup kuraları çekildi.

2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi, Monaco'da gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada bitiren ve kuraya 1. torbadan katılan Beşiktaş'ın K Grubu'ndaki rakipleri Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava olurken, 4. torbada yer alan Trabzonspor, C Grubu'nda Basel, Krasnodar ve Getafe ile eşleşti.

Ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden ve kuraya 3. torbadan katılan Başakşehir'in ise J Grubu'ndaki rakipleri Roma, B. Mönchengladbach ile Wolfsberger oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları maçları 19 Eylül - 12 Aralık tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Sevilla, APOEL, Qarabağ, F91 Dudelange

B Grubu: Dynamo Kiev, Copenhagen, Malmö, Lugano

C Grubu: Basel, Krasnodar, Getafe, TRABZONSPOR

D Grubu: Sporting, PSV, Rosenborg, LASK Linz

E Grubu: Lazio, Celtic, Rennes, Cluj

F Grubu: Arsenal, E. Frankfurt, Standard Liege, Vitoria Guimaraes

G Grubu: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers

H Grubu: CSKA Moskova, Ludogorets, Espanyol, Ferencvaros

I Grubu: Wolfsburg, Gent, St Etienne, FC Oleksandriya

J Grubu: Roma, Mönchengladbach, BAŞAKŞEHİR, Wolfsberger AC

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K Grubu: BEŞİKTAŞ, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava

L Grubu: Manchester United, Astana, Partizan, AZ Alkmaar

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