Şampiyonluğa ulaşacak takımın gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceği UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final zamanı geldi.

West Ham United ve Rangers'ın yoluna devam ettiği kupaya Ada futbolu damgasını vururken, zafere giden hiç de kolay olmayacak.

GOAL yarı final maçlarının ne zaman oynanacağı ve nasıl izleneceğine dair tüm detayları sizlere sunuyor.

Avrupa Ligi'nde 2021-2022 yarı finalleri ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nin 2021-2022 sezonundaki yarı finaller Nisan ve Mayıs 2022'de oynanacak.

İlk maçlar 28 Nisan'da, rövanş maçları ise bir hafta sonra 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Bu durum çeyrek finallerin ikinci maçları ile yarı finallerin ilk maçı arasında iki haftalık bir boşluk olacağı ve takımların yarı finale hazır bir şekilde geleceği anlamına geliyor.

Avrupa Ligi yarı finalleri TV'de nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları bu ligin yayım haklarını elinde bulunduran dijital platform Exxen'den izlenebilecek.

2021-2022 Avrupa Ligi yarı finalinde hangi takımlar olacak

Avrupa Ligi yarı finalleri RB Leipzig - Rangers ve West Ham - Eintracht Frankfurt eşleşmelerine sahne olacak.

18 Mart'ta düzenlenen kura çekimiyle birlikte final rotası belirlendi.

Rotanın belirlenmesinin ardından rakiplerini eleyen Leipzig, Rangers, West Ham ve Frankfurt yola devam eden takımlar oldu.

Çeyrek finalde West Ham Fransız ekibi Lyon'u elerken, Frankfurt ise büyük bir sürprize imza atarak Barcelona'yı kupanın dışına itti. Rangers Portekiz ekibi Braga'yı geçmeyi başarırken, Leipzig'in yarı finale gelirken elediği takım ise Atalanta oldu.

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