UEFA Avrupa Ligi totemi: Rıza Çalımbay'ın takımlarını elemek

Rıza Çalımbay'ın Avrupa kupalarına katıldığı sezonlarda Çalımbay'ın takımlarını eleyen takımların şampiyonluğa ulaşması dikkat çekiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşan takım 1-1 biten 120 dakikanın sonunda Manchester United'ı penaltı atışları sonrasında mağlup eden Villarreal olurken, turnuvanın ilk adımı olan grup aşamasında Sivasspor ile birlikte I Grubu'nda yer alan İspanyol ekibinin zaferi ilginç bir durumu da beraberinde getirdi.

Sivasspor'u La Ceramica'da 5-3, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda ise 1-0 mağlup eden ve Maccabi Tel Aviv'in önünde ilk sırada tamamlayan Unai Emery sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırken Villarreal'in Rıza Çalımbay'ın takımını kupanın dışına iterek, Avrupa'nın iki numaralı kupasını kazanan ilk takım olmaması dikkat çeken bir detay oldu.

Jose Mourinho'ya elenmişti

Çalımbay'ın Denizlispor'u çalıştırdığı 2002-2003 sezonunda o zamanki adıyla UEFA Kupası olan bu organizasyonda, Sparta Prag ve Lyon gibi iki güçlü takımı eleyen Denizlispor, dördüncü turda Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Porto'ya 6-1 ve 2-2'lik skorlarla elenmiş, Portekiz ekibi sonrasında kupaya uzanan takım olmayı başarmıştı.

2005-2006 sezonunda ise efsanesi olduğu Beşiktaş'ın başında yer alan Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı takımla Vaduz ve Malmö'yü eleyerek, Beşiktaş'ı gruplara taşımayı başarmıştı.

H Grubu'nda Sevilla, Bolton, Zenit ve Vitoria Guimaraes ile eşleşen Beşiktaş'ta gruptaki ilk maç öncesinde Rıza Çalımbay ile yollar ayrılsa da sezon sonunda şampiyon gruplara Rıza Çalımbay'ın gruplara taşıdığı Beşiktaş'ı 3-0 yenerek kupanın dışına iten Sevilla olmuştu.

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