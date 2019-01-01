UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe-Zenit mücadelesiyle başlayan UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayağı, 14 Şubat Perşembe günü oynanacak 15 maçla tamamlanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica'yı Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te ağırlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Tur atlayan takımlar, 20-21 Şubat tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından belli olacak.
14 Şubat Perşembe günü yapılacak tüm maçlar şöyle:
20.55 Galatasaray - Benfica (Portekiz) beIN SPORTS 1
20.55 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere) beIN SPORTS HD 3
20.55 Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya) beIN SPORTS HD 2
20.55 Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) beIN SPORTS MAX HD 1
20.55 Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya) beIN SPORTS MAX HD 2
20.55 Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya) beIN CONNECT
20.55 Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika) beIN CONNECT
20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya) beIN SPORTS HD 4
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya) beIN SPORTS MAX HD 2
23.00 Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya) beIN SPORTS HD 4
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya) beIN SPORTS MAX HD 1
23.00 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere) beIN SPORTS HD 2
23.00 Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya) beIN SPORTS HD 3
23.00 Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya) beIN CONNECT
23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) beIN CONNECT