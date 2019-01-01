UEFA Avrupa Ligi Son 32: Kalan takımlar, kura çekimi, maç takvimi

Kupa 2'de grup aşamasından sonra oynanacak Son 32 turu hakkında bilmeniz gerekenler...

2019-2020 UEFA 'nde grup aşaması 12 Aralık Perşembe günü TSİ 23:00'da başlayan maçların tamamlanmasının ardından sona erecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu hakkında bilmeniz gerekenleri hazırladık.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye hangi takımlar kaldı?

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından gruplarını üçüncü sırada bitiren , Salzburg, , , , , Olympiakos ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Bu 8 üçüncünün arasından en iyi 4 dereceye sahip takım (Ajax, Salzburg, Inter ve Benfica) son 32 turu kura çekimine seribaşı olarak katılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar şu şekilde oluştu:

Grup Lider (Seribaşı) İkinci A APOEL B Malmö Kopenhag C D LASK Linz E CFR Cluj F G Belli değil Belli değil H Belli değil I Belli değil Belli değil J Belli değil Belli değil K Belli değil Belli değil L Belli değil Belli değil

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi ne zaman?

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi son 32 turu için yapılacak kura çekimi 16 Aralık 2019 Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları ne zaman?

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi son 32 turu karşılaşmaları 2020 yılının Şubat ayında oynanacak.

İlk maçlar 20 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 27 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.