Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor'un muhtemel rakipleri, torbalar, kura tarihi

Goal Türkiye
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Europa League draw
Getty
Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki iki numaralı turnuvası Avrupa Ligi’nde 2020-21 sezonu heyecanı başlıyor. İşte bilinmesi gerekenler...

Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray’ın elenmelerinin ardından 2020-2021 sezonunda ülkemizi temsil edecek tek takım Sivasspor olacak.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu dördüncü sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi’ne doğrudan katılmaya hak kazanmıştı.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları kura çekimi, 2 Ekim Cuma günü TSİ 14:00’te İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşecek.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi hangi kanalda?

Avrupa Ligi’nde kura çekimi, beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

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    Kura çekimi ayrıca UEFA'nın resmi internet sitesinden de canlı olarak takip edilebilecek.

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    UEFA Avrupa Ligi’nde Sivasspor kaçıncı torbada? Muhtemel rakipler kimler?

    Grup aşamaları kura çekimine 4. torbadan katılacak olan Sivasspor 1. 2. ve 3. torba takımlarıyla eşleşecek. 

    UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi formatı

    48 takımın mücadele edeceği grup aşamalarında takımlar 4'erli olarak 12 gruba ayrılacak. 

    Aynı ülke takımları aynı grupta yer alamayacak.

    1. TORBA 2. TORBA
    Arsenal Dinamo Zagreb
    Tottenham Sparta Prag
    Roma Slavia Prag
    Napoli Ludogorets
    Benfica Young Boys
    Bayer Leverkusen Kızılyıldız
    Villarreal Rapid Wien
    CSKA Moskova Leicester City
    Braga Karabağ
    Gent PAOK
    PSV Eindhoven Standard Liege
    Celtic Real Sociedad
    3. TORBA 4. TORBA
    Granada Zorya Luhansk
    Alkmaar Nice
    Feyenoord Lille
    AEK NK Rijeka
    Maccabi Tel Aviv Dundalk
    Rangers Lech Poznan
    CFR Cluj Royal Antwerp
    Molde Slovan Liberec
    Hoffenheim SİVASSPOR
    LASK CSKA Sofia
    Hapoel Beer-Sheva Wolfsberger
    AC Milan Omonia

    UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman?

    Avrupa Ligi’nde perde 22 Ekim’de oynanacak maçlar ile açılacak. Aralık ortasına kadar grup aşamalarının tamamlanması planlanıyor.

    • 1. Hafta: 22 Ekim
    • 2. Hafta: 29 Ekim
    • 3. Hafta: 5 Kasım
    • 4. Hafta: 26 Kasım
    • 5. Hafta: 3 Aralık
    • 6. Hafta: 10 Aralık

    UEFA Avrupa Ligi finali nerede oynanacak?

    2020-21 Avrupa Ligi finaline Polonya'nın Gdańsk şehrindeki PGE Arena Gdańsk stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşma 26 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak.

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