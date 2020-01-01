UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor'un muhtemel rakipleri, torbalar, kura tarihi

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki iki numaralı turnuvası Avrupa Ligi’nde 2020-21 sezonu heyecanı başlıyor. İşte bilinmesi gerekenler...

, Beşiktaş ve ’ın elenmelerinin ardından 2020-2021 sezonunda ülkemizi temsil edecek tek takım olacak.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu dördüncü sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, UEFA ’ne doğrudan katılmaya hak kazanmıştı.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları kura çekimi, 2 Ekim Cuma günü TSİ 14:00’te İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşecek.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi hangi kanalda?

Avrupa Ligi’nde kura çekimi, beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Daha fazla takım

Kura çekimi ayrıca UEFA'nın resmi internet sitesinden de canlı olarak takip edilebilecek.

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UEFA Avrupa Ligi’nde Sivasspor kaçıncı torbada? Muhtemel rakipler kimler?

Grup aşamaları kura çekimine 4. torbadan katılacak olan Sivasspor 1. 2. ve 3. torba takımlarıyla eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi formatı

48 takımın mücadele edeceği grup aşamalarında takımlar 4'erli olarak 12 gruba ayrılacak.

Aynı ülke takımları aynı grupta yer alamayacak.

1. TORBA 2. TORBA Dinamo Zagreb Sparta Prag Slavia Prag Ludogorets Kızılyıldız Rapid Wien Braga Karabağ Gent PAOK Eindhoven Standard Liege 3. TORBA 4. TORBA Granada Zorya Luhansk Alkmaar Nice AEK NK Rijeka Maccabi Tel Aviv Dundalk Lech Poznan CFR Cluj Royal Antwerp Molde Slovan Liberec SİVASSPOR LASK CSKA Sofia Hapoel Beer-Sheva Wolfsberger AC Omonia

UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman?

Avrupa Ligi’nde perde 22 Ekim’de oynanacak maçlar ile açılacak. Aralık ortasına kadar grup aşamalarının tamamlanması planlanıyor.

1. Hafta: 22 Ekim

2. Hafta: 29 Ekim

3. Hafta: 5 Kasım

4. Hafta: 26 Kasım

5. Hafta: 3 Aralık

6. Hafta: 10 Aralık

UEFA Avrupa Ligi finali nerede oynanacak?

2020-21 Avrupa Ligi finaline 'nın Gdańsk şehrindeki PGE Arena Gdańsk stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşma 26 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak.