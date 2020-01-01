UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor'un muhtemel rakipleri, torbalar, kura tarihi
Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray’ın elenmelerinin ardından 2020-2021 sezonunda ülkemizi temsil edecek tek takım Sivasspor olacak.
Süper Lig'de 2019-20 sezonunu dördüncü sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi’ne doğrudan katılmaya hak kazanmıştı.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları kura çekimi, 2 Ekim Cuma günü TSİ 14:00’te İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşecek.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi hangi kanalda?
Avrupa Ligi’nde kura çekimi, beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.
Kura çekimi ayrıca UEFA'nın resmi internet sitesinden de canlı olarak takip edilebilecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde Sivasspor kaçıncı torbada? Muhtemel rakipler kimler?
Grup aşamaları kura çekimine 4. torbadan katılacak olan Sivasspor 1. 2. ve 3. torba takımlarıyla eşleşecek.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi formatı
48 takımın mücadele edeceği grup aşamalarında takımlar 4'erli olarak 12 gruba ayrılacak.
Aynı ülke takımları aynı grupta yer alamayacak.
|1. TORBA
|2. TORBA
|Arsenal
|Dinamo Zagreb
|Tottenham
|Sparta Prag
|Roma
|Slavia Prag
|Napoli
|Ludogorets
|Benfica
|Young Boys
|Bayer Leverkusen
|Kızılyıldız
|Villarreal
|Rapid Wien
|CSKA Moskova
|Leicester City
|Braga
|Karabağ
|Gent
|PAOK
|PSV Eindhoven
|Standard Liege
|Celtic
|Real Sociedad
|3. TORBA
|4. TORBA
|Granada
|Zorya Luhansk
|Alkmaar
|Nice
|Feyenoord
|Lille
|AEK
|NK Rijeka
|Maccabi Tel Aviv
|Dundalk
|Rangers
|Lech Poznan
|CFR Cluj
|Royal Antwerp
|Molde
|Slovan Liberec
|Hoffenheim
|SİVASSPOR
|LASK
|CSKA Sofia
|Hapoel Beer-Sheva
|Wolfsberger
|AC Milan
|Omonia
UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman?
Avrupa Ligi’nde perde 22 Ekim’de oynanacak maçlar ile açılacak. Aralık ortasına kadar grup aşamalarının tamamlanması planlanıyor.
- 1. Hafta: 22 Ekim
- 2. Hafta: 29 Ekim
- 3. Hafta: 5 Kasım
- 4. Hafta: 26 Kasım
- 5. Hafta: 3 Aralık
- 6. Hafta: 10 Aralık
UEFA Avrupa Ligi finali nerede oynanacak?
2020-21 Avrupa Ligi finaline Polonya'nın Gdańsk şehrindeki PGE Arena Gdańsk stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşma 26 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak.