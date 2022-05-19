UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Eintracht Frankfurt'ta Başkan Peter Fischer, taraftarların içeri alınmamasına öfkeli: "Mickey Mouse stadyumunda final oynadık"

Eintracht Frankfurt başkanı Peter Fischer, Çarşamba öğleden sonra Sevilla sokaklarında Avrupa Ligi finaline giden kulübünün taraftarlarının hakkını savundu.

Bunu, Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan'ı "Mickey Mouse" stadyumu olarak tanımladığı tartışmalı bir konuşmayla yaptı.

Sevilla'ya olan büyük Alman taraftar akınının bilet sorunuyla ilgili tartışmalar, Eintracht Frankfurt başkanını stadyuma saldırmaya sevk etti.

Fischer, "İki yüz bin taraftar bugün burada olmak istedi" dedi.

"Ama 190.000'i üzgün çünkü bu Mickey Mouse stadyumunda oynuyoruz."

Beklendiği gibi, Fischer'in yorumları sosyal medyada hızla yayıldı ve Eintracht başkanına stadyumlarının kapasitesini diğer büyük Avrupa mekanlarıyla karşılaştırarak hatırlatan Sevilla taraftarlarını öfkelendirdi.

Maç öncesi kargaşa

Avrupa Ligi finalinin oynandığı Sevilla şehrine akın eden Eintracht Frankfurt ve Glasgow Rangers taraftarları arasında şiddetli bir kavga yaşandı.

Maça iki saat kala stadyuma hareketlenen taraftar grupları arasında başlayan gerilim kısa sürede büyük bir arbedeye dönüştü.

İskoç futbolseverler, Eduardo Dato Bulvarı'nın girişindeki San Bernardo köprüsünde Alman fanatiklerin saldırısına uğradı.

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