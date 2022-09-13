UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak?

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Fenerbahçe-KayserisporAA
Avrupa LigiRennes vs FenerbahçeRennesFenerbahçe

Sarı-lacivertliler, perşembe akşamı zorlu Fransa deplasmanında galibiyet arıyor. Peki, detaylar neler?

Fenerbahçe, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda Fransız temsilcisi Rennes ile deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-Lacivertli ekip, gruptaki ilk maçını Dinamo Kiev karşısında son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı. Rennes ise AEK Larnaca deplasmanından aynı skorla üstün ayrıldı.

Şu anda, grubun ilk iki sırasında yer alan iki takım arasındaki bu mücadelenin kazananı, zirvenin tek sahibi olacak ve büyük bir avantaj elde edecek.

GOAL Türkiye, maçla ilgili bilmeniz gereken tüm ayrıntılara göz atıyor.

Rennes - Fenerbahçe maçının tarihi ve başlama saati ne zaman?

Maç

Rennes - Fenerbahçe

Tarih:

15 Eylül 2022

Başlama saati:

22.00

Yayın:

EXXEN

Fenerbahçe kadrosu ve takım haberleri

Sarı-lacivertli ekipte, şimdilik sakat ve cezalı bir oyuncu bulunmuyor ve Süper Lig'de, son haftayı bay geçtikleri için de iyice dinlendiler.

UEFA Avrupa Ligi listesine alınmayan futbolculardan Lemos, Novak ve Bruma'nın maçta forma giyme ihtimali yok.

Pozisyon

Oyuncular

Kaleci

Altay

Defans

Gustavo, Szalai, Peres

Orta saha

Ferdi, Arao, Crespo, Alioski,

Forvet

Rossi, Pedro, Batshuayi

Rennes kadrosu ve takım haberleri

Fransız ekibi, son Ligue 1 maçını 5-0 kazandı ve oldukça formda bir görüntü çiziyor.

Rennes, evinde oynayacağı Fenerbahçe maçını da kazanarak grupta rahat bir nefes almak amacında...

Pozisyon

Oyuncular

Kaleci

Mandanda

Defans

Traore, Rodon, Theate, Truffert

Orta saha

Bourigeaud, Doue, Santamaria, Sulemana

Forvet

Gouiri, Terrier

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