UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak?

Sarı-lacivertliler, perşembe akşamı zorlu Fransa deplasmanında galibiyet arıyor. Peki, detaylar neler?

Fenerbahçe, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda Fransız temsilcisi Rennes ile deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-Lacivertli ekip, gruptaki ilk maçını Dinamo Kiev karşısında son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı. Rennes ise AEK Larnaca deplasmanından aynı skorla üstün ayrıldı.

Şu anda, grubun ilk iki sırasında yer alan iki takım arasındaki bu mücadelenin kazananı, zirvenin tek sahibi olacak ve büyük bir avantaj elde edecek.

GOAL Türkiye, maçla ilgili bilmeniz gereken tüm ayrıntılara göz atıyor.

Rennes - Fenerbahçe maçının tarihi ve başlama saati ne zaman?

Maç Rennes - Fenerbahçe Tarih: 15 Eylül 2022 Başlama saati: 22.00 Yayın: EXXEN

Fenerbahçe kadrosu ve takım haberleri

Sarı-lacivertli ekipte, şimdilik sakat ve cezalı bir oyuncu bulunmuyor ve Süper Lig'de, son haftayı bay geçtikleri için de iyice dinlendiler.

UEFA Avrupa Ligi listesine alınmayan futbolculardan Lemos, Novak ve Bruma'nın maçta forma giyme ihtimali yok.

Pozisyon Oyuncular Kaleci Altay Defans Gustavo, Szalai, Peres Orta saha Ferdi, Arao, Crespo, Alioski, Forvet Rossi, Pedro, Batshuayi

Rennes kadrosu ve takım haberleri

Fransız ekibi, son Ligue 1 maçını 5-0 kazandı ve oldukça formda bir görüntü çiziyor.

Rennes, evinde oynayacağı Fenerbahçe maçını da kazanarak grupta rahat bir nefes almak amacında...

Pozisyon Oyuncular Kaleci Mandanda Defans Traore, Rodon, Theate, Truffert Orta saha Bourigeaud, Doue, Santamaria, Sulemana Forvet Gouiri, Terrier

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