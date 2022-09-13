UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rennes - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak?

Fenerbahçe, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda Fransız temsilcisi Rennes ile deplasmanda karşılaşacak.
Sarı-Lacivertli ekip, gruptaki ilk maçını Dinamo Kiev karşısında son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı. Rennes ise AEK Larnaca deplasmanından aynı skorla üstün ayrıldı.
Şu anda, grubun ilk iki sırasında yer alan iki takım arasındaki bu mücadelenin kazananı, zirvenin tek sahibi olacak ve büyük bir avantaj elde edecek.
GOAL Türkiye, maçla ilgili bilmeniz gereken tüm ayrıntılara göz atıyor.
Rennes - Fenerbahçe maçının tarihi ve başlama saati ne zaman?
Maç
Rennes - Fenerbahçe
Tarih:
15 Eylül 2022
Başlama saati:
22.00
Yayın:
EXXEN
Fenerbahçe kadrosu ve takım haberleri
Sarı-lacivertli ekipte, şimdilik sakat ve cezalı bir oyuncu bulunmuyor ve Süper Lig'de, son haftayı bay geçtikleri için de iyice dinlendiler.
UEFA Avrupa Ligi listesine alınmayan futbolculardan Lemos, Novak ve Bruma'nın maçta forma giyme ihtimali yok.
Pozisyon
Oyuncular
Kaleci
Altay
Defans
Gustavo, Szalai, Peres
Orta saha
Ferdi, Arao, Crespo, Alioski,
Forvet
Rossi, Pedro, Batshuayi
Rennes kadrosu ve takım haberleri
Fransız ekibi, son Ligue 1 maçını 5-0 kazandı ve oldukça formda bir görüntü çiziyor.
Rennes, evinde oynayacağı Fenerbahçe maçını da kazanarak grupta rahat bir nefes almak amacında...
Pozisyon
Oyuncular
Kaleci
Mandanda
Defans
Traore, Rodon, Theate, Truffert
Orta saha
Bourigeaud, Doue, Santamaria, Sulemana
Forvet
Gouiri, Terrier
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