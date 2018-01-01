UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Torbalar, seribaşı takımlar, muhtemel rakipler, TV yayını

Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi ne zaman? Temsilcilerimiz hangi torbada yer alacaklar? Muhtemel rakipler kimler?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda kura çekimi, 17 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Kura, TSİ 15:00'te başlayacak ve turnuvanın Türkiye'deki yayıncısı olan beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Kurada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne gitme hakkı elde eden Galatasaray ile Avrupa Ligi'ndeki grubunu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe yer alacak.

KURA FORMATI NE?

Avrupa Ligi son 32 turunda takımlar iki ayrı torbaya bölünecekler. Bir torbada seribaşı takımlar, diğerinde ise seribaşı olmayan takımlar yer alacak.

Seribaşı takımların yer aldığı torbada, Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi dört takım yer alacak.

Galatasaray bu en iyi dört takım arasında yer alamadığı için, Fenerbahçe ise Avrupa Ligi grubunu ikinci bitirdiği için seribaşı olamayacaklar.

SERİBAŞI TAKIMLAR

SERİBAŞI TAKIMLAR SERİBAŞI OLMAYAN TAKIMLAR Arsenal Fenerbahçe Chelsea Galatasaray Dinamo Zagreb Lazio Dinamo Kiev Sporting Lizbon Eintracht Frankfurt Viktoria Plzen Inter Club Brugge Napoli Shakhtar Donetsk Salzburg BATE Zenit Celtic Benfica Krasnodar Valencia Malmö Bayer Leverkusen Olympiakos Villarreal Rapid Wien Sevilla Rennes Betis Slavia Prag Genk Zürih

TÜRK TAKIMLARI BİRBİRİYLE EŞLEŞEBİLİYOR MU?

UEFA, Avrupa Ligi son 32 turunda aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesine izin vermiyor.

Son 16 turundan itibaren böyle bir kısıtlama olmayacak. Takımlarımız bu turu geçmeleri halinde bundan sonraki turlarda birbirleriyle eşleşebilecekler.

MUHTEMEL RAKİPLER KİMLER?

Galatasaray, seribaşı takımların her biriyle eşleşebilecek.

Avrupa Ligi'nde aynı gruptan çıkan iki ekip son 32 turunda birbirine rakip olamıyor. Bu nedenle, Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'le eşleşmesi mümkün değil.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

İsviçre'deki tören TSİ 15:00'te başlayacak.

Kura çekimi beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Futbolseverler töreni Eurosport'tan veya UEFA'nın resmi internet sitesinden de takip edebilecekler.