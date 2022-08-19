UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe hangi torbada?

GOAL, yaklaşmakta olan Avrupa Ligi 2022-23 sezonu grup aşaması kura çekimi hakkında bilmeniz gereken her şeye sahip.

Futbol kulüpleri, kıtanın ikinci büyük futbol turnuvası olan 2022-23 Avrupa Ligi'ne katılmaya hazırlanıyor.

Manchester United ve Arsenal gibi büyük kulüpler bu sezon Avrupa Ligi'nde kupa için mücadele edecek olanlar arasında. Eintracht Frankfurt, geçen sezon finalde Glasgow Rangers'ı penaltılarla yenerek kupayı perçinlemişti. Bu sonuç, Bundesliga ekibinin 2022-23 Şampiyonlar Ligi'nde en iyi Avrupa kulüpleriyle karşılaşacağı anlamına geliyor.

GOAL, 2022-23 sezonu için Avrupa Ligi grup aşaması kura çekimi hakkında bilmeniz gereken her şeye sahip.

Avrupa Ligi 22-23 grup kura çekimi ne zaman?

Avrupa Ligi 2022-23 grup aşaması kura çekimi 26 Ağustos 2022 Cuma günü yapılacak.

Grup aşaması çekilişi İstanbul'da düzenlenecek ve Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak.

Manchester United, Arsenal ve Roma gibi takımlar grup aşamasındaki rakiplerini beraberlik sonrasında tanımış olacak.

Getty/GOAL

Avrupa Ligi 22-23 grup aşamasında hangi takımlar yer alıyor?

Avrupa Ligi 2022-23 grup aşamasında toplam 32 futbol takımı yer alacak. Grup aşaması çekilişine katılan takımların tam listesi 25 Ağustos 2022'ye kadar onaylanacak.

Grup aşamasına katılacak toplam 12 kulüp için kuraya doğrudan katılma hakkı veriliyor. Avrupa Ligi play-off turunu geçen 10 takım da bunlara eklenecek. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenen altı takım ve üçüncü turda elenen dört takıma da kuraya katılma hakkı veriliyor.

Elemelerden gelen takımlar, sezon başında belirlenen kulüp katsayısına göre 8 takımdan oluşan dört torbaya ayrılır. Torbaların son düzenlemesi çekilişten önce belli olacak ve devam eden elemeler nedeniyle birkaç pozisyon daha onaylanacak.

Aşağıdaki tablo, Avrupa Ligi 2022-23 grup aşamasına katılacak tüm onaylanmış takımları listeler. Her kulübün torbası çekilişten önce onaylanacaktır. Torbaları onaylanan takımlar kalın harflerle yazılmıştır.

Torba 1 Torba 2 Torba 3 Pot 4 Roma Real Sociedad Sturm Graz Union Saint-Gilloise Manchester United Real Betis Arsenal Union Berlin Lazio Freiburg Braga Nantes Feyenoord Monaco Rennes Midtjylland

Avrupa Ligi 22-23 grup aşaması ne zaman başlıyor?

Avrupa Ligi 2022-23 grup aşaması 8 Eylül 2022 Perşembe günü oynanacak maçlarla başlıyor.

Grup aşamasında toplam altı maç günü olacak ve son grup maç günü 3 Kasım 2022'ye denk gelecek.

Avrupa Ligi grup aşaması kura çekimini nasıl izleyebilirim?

Avrupa Ligi 2022-23 grup aşaması kura çekimi UEFA resmî web sitesinde canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi 2022-23 ile ilgili tüm haberleri ve en son güncellemeleri takip etmek için GOAL'ü takip edin.