Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda eşleşmeler, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kurayla belli oluyor.

Beşiktaş, ve 2. turu geçmesi halinde 'ın UEFA 3. eleme turundaki rakipleri bugün belli olacak.

'nin Avrupa'daki temsilcilerinin rakipleri TSİ 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimiyle netleşecek. Kura UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

Turnuvaya 2. eleme turundan giriş yapan Galatasaray'ın rakibi pazartesi günü çekilen kura sonucunda Azerbaycan'ın Neftçi ekibi olmuştu. Organizasyona 3. eleme turundan girecek olan Beşiktaş ve Alanyaspor'un yanı sıra, Galatasaray'ın da olası rakibi bugün belli olmuş olacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu 17 Eylül'de, 3. eleme turu ise 24 Eylül'de tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak.

UEFA, stadyumları standartları karşılamayan takımların birbiriyle eşleşmesini önlemek adına takımları kura öncesinde gruplara ayırıyor ve böylece muhtemel rakipler de ortaya çıkıyor.

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler?

Siyah beyazlı ekip Avrupa Ligi 3. eleme turu kurasına seri başı olarak katılacak. Kara Kartal, aşağıdaki ikinci tur eşleşmelerinden gelecek takımlardan biriyle eşleşecek:

Progres (Lüksemburg) - Willem II ( )

Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Rio Ave ( )

Hammarby (İsveç) - Lech Poznan ( )

Alanyaspor'un muhtemel rakipleri kimler?

Alanyaspor kuraya seri başı olarak girmeyecek. Akdeniz ekibinin muhtemel rakipleri şu şekilde:

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Ventspils (Letonya) - Rosenborg (Norveç)

Kukes (Arnavutluk) - ( )

Sfintul Gheorghe Suruceni (Moldova) - Partizan ( )

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

2. eleme turunda Neftçi ile eşleşen Galatasaray'ın bu turu geçmesi halinde 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şunlar:

SonderjyskE ( )

B36 Tórshavn (Faroe Adaları) - TNS ( )

Renova (Kuzey Makedonya) - Hajduk Split ( )

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Zrinjski (Bosna Hersek)﻿