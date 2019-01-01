Başakşehir'in rakiplerini tanıyalım: Roma, Mönchengladbach, Wolfsberger

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi gruplarında Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberger ile birlikte J Grubu'nda yer aldı.

Süper Lig'i geçtiğimiz sezon ikinci sırada tamamlayan ancak Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Olympiakos'a elenen , Avrupa macerasına 'nde devam edecek.

Zorlu bir gruba düşen Başakşehir, , ve Wolfsberger ile aynı grupta mücadele edecek.

Cengiz Ünder, Başakşehir'e rakip olacak

Gruba ilk torbadan katılan Roma, kadrosunda iki Türk oyuncu bulunduruyor. İtalyan devinin kadrosunda bu yaz 'nden transfer edilen Mert Çetin ve Başakşehir'den transfer edilen Cengiz Ünder bulunuyor.

Roma'nın kadrosunda Türk oyuncuların yanı sıra Aleksandar Kolarov, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Nicolo Zaniolo, Alessandro Florenzi, Justin Kluivert, Javier Pastore ve Edin Dzeko gibi çok önemli yıldızlar yer alıyor.

İki sezondur kadrosunda önemli bir yenilenmeye giden Roma, takımın yaş ortalamasını 26'ya kadar çekti.

Roma'nın bu gruptaki kaderi teknik direktör Paulo Fonseca'nın önceliklerine göre belli olacak gibi gözüküyor.

Mönchengladbach

futbolunun köklü takımlarından olan Borussia Mönchengladbach, geçtiğimiz sezon 'yı 5. sırada bitirerek Avrupa Ligi vizesi aldı.

Bu yaz Lainer, Embolo, Thuram ve Bensebaini'yi kadrosuna katan Alman ekibi, Thorgan Hazard'ı Dortmund'a, Michaël Cuisance'ı da 'e sattı.

Stoperde Matthias Ginter ve Nico Elvedi'yde iyi bir defans hattı bulunan M'Gladbach, gol yollarında Alassane Plea ile etkili oluyor.

Teknik direktör Marco Rose takıma bu sezon başında katıldı. Daha önce RedBull Salzburg'u çalıştıran 42 yaşındaki teknik adam, geçmişte iki kez şampiyonluğu yaşadı.

Haberin devamı aşağıda

Wolfsberger

Grubun en zayıf zayıf ekibi olarak görülen Wolfsberger'in geçmişte çok büyük başarıları olduğunu söyleyemeyiz. Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi gruplarında yer alacak olan Avusturya ekibi, daha önce 2015/16 sezonunda katıldığı Avruğa Ligi elemerine 3. turda veda etmişti.

Bu sezon 5. haftası geride kalan Avusturya Bundesliga'da 9 puan toplamayı başaran Avusturya ekibi, geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitererek Avrupa Ligi bileti almıştı.

Kadrosunda sadece 3 yabancı oyuncu bulunan Wolfsberger'in en dikkat çekici oyuncuları orta sahada Marcel Ritzmaier ve Romano Schmid, santrforda da Marc Andre Schmerböck.