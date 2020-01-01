UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci tur eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkan 32 takımın eşleşmesi çekilen kurayla belirlendi.

UEFA son 32 turu kurası çekildi.

Avrupa Ligi grubunu lider bitiren 12 ekip ile Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takımın seri başı olduğu kura çekimi sonucunda milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in oynadığı , ile eşleşirken, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği 'ın rakibi Kızılyıldız oldu. Cengiz Ünder'in takımı ise Slavia Prag ile oynayacak.

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Aynı ülkenin takımlarının ve aynı gruptan çıkan ekiplerin statü gereği birbiriyle eşleşemediği bu turdaki ilk maçlar 18 Şubat 2021, rövanşlar ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak.

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UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki eşleşmeler şu şekilde: