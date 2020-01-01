UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci tur eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kurası çekildi.
Avrupa Ligi grubunu lider bitiren 12 ekip ile Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takımın seri başı olduğu kura çekimi sonucunda milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in oynadığı Lille, Ajax ile eşleşirken, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği Milan'ın rakibi Kızılyıldız oldu. Cengiz Ünder'in takımı Leicester City ise Slavia Prag ile oynayacak.
Aynı ülkenin takımlarının ve aynı gruptan çıkan ekiplerin statü gereği birbiriyle eşleşemediği bu turdaki ilk maçlar 18 Şubat 2021, rövanşlar ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki eşleşmeler şu şekilde:
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UEFA Avrupa Ligi son 32 turu
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Wolfsberger
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Dinamo Kiev
|Club Brugge
|Manchester United
|Arsenal
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Kızılyıldız
|Milan
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Royal Antwerp
|Rangers
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Slavia Prag
|Leicester City
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Salzburg
|Villarreal
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Braga
|Roma
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Krasnodar
|Dinamo Zagreb
|Bayer Leverkusen
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Molde
|Hoffenheim
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Granada
|Napoli
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Maccabi Tel-Aviv
|Shakhtar Donetsk
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Lille
|Ajax
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Olympiakos
|PSV