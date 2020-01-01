Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci tur eşleşmeleri belli oldu

Goal
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europa league draw
(C)Getty Images
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkan 32 takımın eşleşmesi çekilen kurayla belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kurası çekildi.

Avrupa Ligi grubunu lider bitiren 12 ekip ile Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takımın seri başı olduğu kura çekimi sonucunda milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in oynadığı Lille, Ajax ile eşleşirken, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği Milan'ın rakibi Kızılyıldız oldu. Cengiz Ünder'in takımı Leicester City ise Slavia Prag ile oynayacak.

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Aynı ülkenin takımlarının ve aynı gruptan çıkan ekiplerin statü gereği birbiriyle eşleşemediği bu turdaki ilk maçlar 18 Şubat 2021, rövanşlar ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak.

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    UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki eşleşmeler şu şekilde:

    UEFA Avrupa Ligi son 32 turu

    Wolfsberger

    Tottenham

    Dinamo Kiev

    		 Club Brugge

    Real Sociedad

    		 Manchester United

    Benfica

    		 Arsenal

    Kızılyıldız

    		 Milan

    Royal Antwerp

    		 Rangers

    Slavia Prag

    		 Leicester City

    Salzburg

    		 Villarreal

    Braga

    		 Roma

    Krasnodar

    		 Dinamo Zagreb

    Young Boys

    		 Bayer Leverkusen

    Molde

    		 Hoffenheim

    Granada

    		 Napoli

    Maccabi Tel-Aviv

    		 Shakhtar Donetsk

    Lille

    		 Ajax

    Olympiakos

    		 PSV

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