UEFA Avrupa Ligi grupları kurası ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde grupları kuraları ne zaman çekilecek? Kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligler yavaş yavaş açılırken Avrupa Kupalarına hazırlıklar da sürüyor. Elemeleri devam eden Avrupa'nın 2 numaralı kupası için de heyecan yükseliyor.

UEFA Avrupa Ligi grupları kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?

Avrupa Ligi'nde grup kuraları 30 Ağustos 2019'da 'da çekilecek. Kura çekiminin başlama saat ise henüz açıklanmadı.

Hangi kanalda?

Futbolseverler Şampiyonlar Ligi kupa çekimini TRTSpor ve Eurosport'tan canlı olarak izleyebilirler. Kurayı internetten izlemek isteyenler her iki kanalın web tv'lerini ve UEFA'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir.