UEFA Avrupa Ligi grup kuraları ne zaman, hangi kanalda?
Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe bu hafta oynayacakları Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelelerinin ardından kaderlerini belirleyecek.
HJK Helsinki karşısında ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşı da alarak gruplara adını yazdırmak istiyor.
Randers ile ilk maçında 1-1 berabere kalan Galatasaray ise grup umutlarını İstanbul'daki rövanş maçına bıraktı.
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Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları için kura çekimi, 27 Ağustos Cuma günü yapılacak.
TSİ 14.00'te başlayacak kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.
Galatasaray - Randers maçı ne zaman?
Galatasaray, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibiyle 26 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'da 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Randers maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılarda takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau ve Victor Enok Nelsson ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan maçın kadrosunda yer alamayacak.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arda Turan da karşılaşmada görev yapamayacak.
Fenerbahçe - Helsinki maçı ne zaman?
Fenerbahçe ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Helsinki ile Bolt Arena'da karşı karşıya gelecek.
TSİ 19.00'da başlayacak mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yönetecek.
Fenerbahçe - Helsinki mücadelesi TV8'den naklen yayımlanacak.