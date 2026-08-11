UEFA Avrupa Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır: Kesinleşen takvim, takım bilgileri ve daha fazlası

İlk maçların sonuçlarının netleşmesiyle birlikte, 18 ve 19 Mart'taki rövanş karşılaşmaları İstanbul'daki finale giden yolda hangi sekiz takımın kalacağını belirleyecek.

UEFA Avrupa Ligi heyecanının bir parçası olma fırsatını kaçırmayın. GOAL, biletleri nereden alabileceğinizi ve sizi nelerin beklediğini anlatıyor.

Avrupa Ligi'nde hangi takımlar oynuyor?

2026/27 UEFA Avrupa Ligi'nde, tek ve birleşik lig aşaması formatında mücadele eden 36 takım yer alıyor.

On iki kulüp, Avrupa'nın üst düzey liglerinde yurt içi kupa zaferleri ve ligi üst sıralarda bitirmeleri sayesinde doğrudan katılım hakkı kazandı:

İngiltere (Premier League): AFC Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland

İspanya (La Liga): Celta Vigo, Real Sociedad

Almanya (Bundesliga): Bayer Leverkusen, TSG 1899 Hoffenheim

İtalya (Serie A): AC Milan, Juventus

Fransa (Ligue 1): Olympique Marseille, Stade Rennais

Hollanda (Eredivisie): AZ Alkmaar

36 takımlı lig aşamasındaki kalan 24 kontenjan ise şu şekilde belirleniyor:

UEFA Konferans Ligi Şampiyonu: Lig aşamasına otomatik katılım hakkı.

Elemeler ve play-off turları (12 takım): Yaz elemelerini geçen kulüpler. Bunlar arasında Rangers, Beşiktaş, Red Bull Salzburg ve Ferencváros gibi takımlar da bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi play-off geçişleri (11 takım): UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son eleme turlarının ardından Avrupa Ligi'ne geçen kulüpler.

UEFA Avrupa Ligi 2026/27 takvimi nasıl?

Bu sezonun Avrupa Ligi elemeleri Temmuz 2026'da başladı ve 26 Mayıs 2027'de Frankfurt'taki finalle sona erecek şekilde yaklaşık on bir aya yayıldı:

Lig aşaması: 16 Eylül 2026 - 28 Ocak 2027

Eleme aşaması play-off'ları: 18 ve 25 Şubat 2027

Son 16 turu: 11 ve 18 Mart 2027

Çeyrek final: 8 ve 15 Nisan 2027

Yarı final: 29 Nisan ve 6 Mayıs 2027

Final: 26 Mayıs 2027 (Stadion Frankfurt, Frankfurt, Almanya)

UEFA Avrupa Ligi maç biletleri nasıl alınır?

UEFA Avrupa Ligi finali dışında, bireysel maçların biletleri doğrudan mücadele eden kulüpler tarafından satışa sunuluyor. Final için tarafsız taraftar biletleri UEFA'nın resmî kura sistemiyle dağıtılıyor.

Taraftarların, gitmek istedikleri karşılaşma için ev sahibi kulübün resmî bilet satış portalını ziyaret etmesi gerekiyor. Yüksek profilli karşılaşmalarda, ilk bilet satışlarına erişim için çoğu zaman kulübün resmî üyeliği gerekiyor.

Resmî kontenjanlar tükendiğinde ise StubHub gibi ikincil pazar yerleri, taraftardan taraftara yeniden satış seçenekleri sunuyor.

UEFA Avrupa Ligi maç biletleri ne kadar?

UEFA Avrupa Ligi biletlerinin fiyatı; turnuvanın turuna, mücadele eden kulüplerin profiline ve koltuğun konumuna göre değişiklik gösteriyor.

Lig aşaması maçları için birincil satıştaki nominal bilet fiyatları genellikle 30 € ile 60 €'dan başlarken, yüksek profilli eleme turları ve öne çıkan karşılaşmalarda fiyatlar daha yüksek oluyor.