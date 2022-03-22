Avrupa kulüplerine, Rus veya Ukrayna kulüplerinden imzalanan iki oyuncuyu daha UEFA müsabakaları için kadrolarına kaydetme izni verildi.

UEFA, Pazartesi günü yeni düzenlemeleri duyurdu ve yeni oyuncuların kaydedilmesi için 1 Nisan'a kadar bir son tarih belirledi.

Değişiklik, FIFA'nın 2021-22 sezonunun geri kalanında Ukrayna ve Rus kulüplerindeki yabancı oyuncuların sözleşmelerini askıya almasından sonra geldi.

Avrupa'daki diğer takımlar tarafından transfer edilen oyuncular artık Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi veya Avrupa Konferans Ligi kadrolarına eklenebilir.

Ne söylendi?

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"UEFA Yürütme Komitesi bugün 2021/22 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2021/22 UEFA Avrupa Ligi ve 2021/22 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kulüplerin oyuncu kayıtlarında değişikliğe gitti. En geç 1 Nisan 2022 (24:00 CET) tarihine kadar mevcut müsabakalarda kalan maçlar için en fazla iki yeni oyuncu kadrolara eklenebilir.

"Ayrıca, UEFA İcra Komitesi, 2021/22 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi düzenlemelerinde, kulüplerin 7 Nisan 2022'ye (24:00 CET) kadar mevcut yarışmada kalan maçlar için en fazla iki uygun oyuncu kaydetmesine izin veren benzer değişiklikleri de onayladı.

Açıklama şöyle devam etti: "Bu bağlamda, UEFA İcra Komitesi, kulüplerin daha önce Ukrayna veya Rusya'ya bağlı bir kulübe kayıtlı olan ve sözleşmeleri askıya alınan en fazla iki ilave oyuncu kaydetmesine izin veren bir hüküm eklemeye karar verdi.

"Yukarıda bahsedilen UEFA müsabakalarına katılmaya hak kazanmak için federasyonların kendi kurallarına ve FIFA'nın kurallarına göre ilgili kulüpte oynuyor olmalı ve ulusal federasyonların usulüne uygun olarak kayıtlı olmalıdır."

Karar neden alındı?

Düzenlemelerdeki değişiklikler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak geliyor.

Yabancı oyuncuların sözleşmelerinin askıya alınmasının yanı sıra, Rus kulüpleri UEFA müsabakalarından ihraç edilirken, milli takım FIFA tarafından askıya alındı.

Ülke, bu ay 2022 Dünya Kupası eleme play-off'larının askıya alınmasına itiraz etti, ancak Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) bu talepleri reddetti.

FIFA kısa süre önce insani yardım malzemeleri gönderdi ve Ukrayna'yı desteklemek için 1 milyon dolar bağışta bulunma sözü verdi.

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