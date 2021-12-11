UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ertelenen Tottenham - Rennes maçı oynanmayacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe gecesi, Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenen Tottenham - Rennes karşılaşmasıyla ilgili bir duyuru yapıldı.

UEFA, söz konusu mücadelenin ileri bir tarihte oynanmasına yönelik bir anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Maçın sonucuyla ilgili kararı UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu verecek.

Ne söylendi?

UEFA'dan cumartesi günü öğle saatlerinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"9 Aralık 2021'de Londra'da, UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasında oynanması planlanan Tottenham Hotspur FC - Stade Rennais FC karşılaşması, Tottenham'daki Covid-19 salgını nedeniyle oynanamadı.

“UEFA Avrupa Konferans Ligi Yönetmeliği Ek J'ye uygun olarak UEFA, iki kulüp ile iş birliği içinde, grup aşamasının uygun şekilde tamamlanmasını sağlamak için maçı yeniden planlamak adına uygun bir çözüm bulmaya çalıştı.

"Maalesef tüm çabalara rağmen her iki kulüp için de işe yarayacak bir çözüm bulunamadı.

"Sonuç olarak, maç artık oynanamaz ve bu nedenle konu, kararın alınması için UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'na havale edilecek."

Bu durum Fenerbahçe'yi nasıl etkileyecek?

Tottenham - Rennes maçında Rennes'in hükmen galibiyeti yönünde bir karar çıkması halinde Tottenham, Konferans Ligi'nde G Grubu'nu üçüncü sırada tamamlamış olacak ve turnuvaya veda edecek.

Grubu ikinci sırada bitiren takım ise Vitesse olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayan ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'nin play-off'taki muhtemel rakipleri, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni ikinci sırada bitiren takımlardan oluşuyor.

Bu durumda Vitesse, Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden biri olacak.

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