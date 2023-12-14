UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Can Özer
Europa Conference LeagueGetty Images
UEFA Europa Conference League

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? GOAL Türkiye bildiriyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamaları tamamlandı ve şimdi gözler eleme turu play-off'a çevrildi. Beşiktaş'ın elendiği turnuvada Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Peki eşleşmeler ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

2023/24 UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turu play-off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü TSİ 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde yapılacak.

Kura çekimi, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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