UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? GOAL Türkiye bildiriyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamaları tamamlandı ve şimdi gözler eleme turu play-off'a çevrildi. Beşiktaş'ın elendiği turnuvada Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Peki eşleşmeler ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

2023/24 UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turu play-off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü TSİ 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde yapılacak.

Kura çekimi, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.