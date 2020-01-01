UEFA açıkladı! Finansal Fair Play kuralları esnetiliyor

UEFA, salgın nedeniyle Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde 2020 yılı finansal döneminin esnetileceğini duyurdu.

UEFA, yönetim kurulu toplantısının ikinci gününde Finansal Fair Play kurallarıyla ilgili alınan kararları resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada kulüplerin transfer ve maaş harcamalarındaki yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri konusunda esneklik sağlanacağı bildirildi.

Haberin devamı aşağıda

Alınan karara göre 2020 mali yılı değerlendirmesi bir yıl ertelenerek 2021 mali yılı ile birlikte tek bir dönem olarak incelenecek.

Daha fazla takım

Öte yandan esnetilmiş Finansal Fair Play kurallarınca, ülkelerin pandemiden etkilenme düzeyine göre kulüpler değerlendirilecek.

Transfer dönemi için çağrı

UEFA ayrıca 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve 'nde grup aşaması öncesi oyuncu kayıtları için son tarih olarak 6 Ekim 2020 tarihi belirlendiğini bildirirken, bağlı federasyonlara yaz transfer döneminin en geç 5 Ekim 2020 tarihinde kapanması yönünde çağrı yaptı.