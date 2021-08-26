UEFA 2020-21 ödülleri: Yılın oyuncusu, yılın teknik direktörü ve adayların tam listesi

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sırasında dağıtılacak erkek ve kadın ödülleri için tüm adaylar.

Avrupa'nın seçkin futbol kulüpleri yeni bir Şampiyonlar Ligi sezonuna başlarken, geride kalan sezonu düşünmek için bir an olacak.

UEFA, 2020-21 sezonunun en iyi oyuncularından bazılarına bireysel ödüller verecek.

Peki UEFA ödülleri neler ve bu yıl hangi oyunculara aday gösteriliyor? Goal, tüm detaylara sahip.

UEFA ödülleri neler?

UEFA ödülleri, bir önceki sezondaki performanslarının takdir edilmesi için bireysel oyunculara ve antrenörlere verilen bir dizi yıllık ödüllerdir.

Ödüller için, Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura töreninde duyurulan en iyi kaleci, defans, orta saha ve forvet kategorileri bulunuyor.

Kazananlar, 2020-21 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden 32 takımın teknik direktörü ve UEFA'nın 55 üye federasyonundan 55 gazeteciden oluşan bir jüri tarafından belirleniyor.

Antrenörlerin kendi oyuncularına oy vermelerine izin verilmiyor.

Tüm adayları aşağıda görebilirsiniz.

UEFA yılın erkek oyuncusu adayları

Oyuncu Kulüp Ülke Kevin de Bruyne Manchester City Belçika Jorginho Chelsea İtalya N'Golo Kante Chelsea Fransa

Üç erkek Yılın Oyuncusu adayı Premier Lig'den geliyor ve Manchester City orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, Chelsea ikilisi Jorginho ve N'Golo Kante ile yarışıyor.

Jorginho, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmasına yardımcı olurken, aynı zamanda İtalya ile EURO 2020'yi kazandığı için ödülün favorisi olarak gösteriliyor.

UEFA yılın kadın oyuncusu adayları

Oyuncu Kulüp Ülke Jennifer Hermoso Barcelona İspanya Lieke Martens Barcelona Hollanda Alexia Putellas Barcelona İspanya

Kadınlarda Yılın Oyuncusu ödülü için adayların üçü de Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Superliga Femenina ve Copa de la Reina'yı kazanan Barcelona'dan.

UEFA yılın erkek teknik direktörü adayları

Teknik Direktör Kulüp Ülke Pep Guardiola Manchester City İspanya Roberto Mancini İtalya Milli Takımı İtalya Thomas Tuchel Chelsea Almanya

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Azzurri'yi Avrupa Şampiyonası'nda başarıya götürdükten sonra adaylar arsında ilk üçe girdi. Chelsea ile ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Thomas Tuchel de listede. Premier Lig'i zirvede tamamlayan ve Devler Ligi'nde final oynayan Pep Guardiola ise listedeki bir başka aday.

UEFA yılın kadın teknik direktörü adayları

Teknik Direktör Kulüp Ülke Luis Cortes Barcelona İspanya Peter Gerhardsson İsveç Milli Takımı İsveç Emma Hayes Chelsea İngiltere

Barcelona'daki kupalarla dolu sezonu ile Luis Cortes, İsveç Teknik Direktörü Peter Gerhardsson ve Chelsea Menajeri Emma Hayes, adaylar arasındaki yerini aldı.

Sezonun kalecisi adayları

Oyuncu Kulüp Ülke Thibaut Courtois Real Madrid Belçika Ederson Manchester City Mendy Edouard Mendy Chelsea Senegal

Sezonun defans oyuncusu adayları

Oyuncu Kulüp Ülke Cesar Azpilicueta Chelsea İspanya Ruben Dias Manchester City Portekiz Antonio Rüdiger Chelsea Almanya

Sezonun orta saha oyuncusu adayları

Oyuncu Kulüp Ülke Kevin De Bruyne Manchester City Belçika Jorginho Chelsea İtalya N'Golo Kante Chelsea Fransa

Sezonun forveti adayları

Oyuncu Kulüp Ülke Erling Haaland Borussia Dortmund Norveç Kylian Mbappe PSG Fransa Robert Lewandowski Bayern Münih Polonya

Sezonun kadın kalecisi adayları

Oyuncu Kulüp Ülke Magdalena Eriksson Chelsea İsveç Mapi Leon Barcelona İspanya Irene Paredes PSG-/Barcelona İspanya

Sezonun kadın orta sahası oyuncusu adayları

Oyuncu Kulüp Ülke Aitana Bonmati Barcelona İspanya Alexia Putellas Barcelona İspanya Ji So-Yun Chelsea Güney Kore

Sezonun kadın forvet adayları

Oyuncu Kulüp Ülke Caroline Graham Hansen Barcelona Norveç Jennifer Hermoso Barcelona İspanya Lieke Martens Barcelona Hollanda

Avrupa Ligi'nde sezonun oyuncusu