UEFA 2020-21 ödülleri: Yılın oyuncusu, yılın teknik direktörü ve adayların tam listesi
Avrupa'nın seçkin futbol kulüpleri yeni bir Şampiyonlar Ligi sezonuna başlarken, geride kalan sezonu düşünmek için bir an olacak.
UEFA, 2020-21 sezonunun en iyi oyuncularından bazılarına bireysel ödüller verecek.
Peki UEFA ödülleri neler ve bu yıl hangi oyunculara aday gösteriliyor? Goal, tüm detaylara sahip.
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UEFA ödülleri neler?
UEFA ödülleri, bir önceki sezondaki performanslarının takdir edilmesi için bireysel oyunculara ve antrenörlere verilen bir dizi yıllık ödüllerdir.
Ödüller için, Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura töreninde duyurulan en iyi kaleci, defans, orta saha ve forvet kategorileri bulunuyor.
Kazananlar, 2020-21 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden 32 takımın teknik direktörü ve UEFA'nın 55 üye federasyonundan 55 gazeteciden oluşan bir jüri tarafından belirleniyor.
Antrenörlerin kendi oyuncularına oy vermelerine izin verilmiyor.
Tüm adayları aşağıda görebilirsiniz.
UEFA yılın erkek oyuncusu adayları
|Oyuncu
|Kulüp
|Ülke
|Kevin de Bruyne
|Manchester City
|Belçika
|Jorginho
|Chelsea
|İtalya
|N'Golo Kante
|Chelsea
|Fransa
Üç erkek Yılın Oyuncusu adayı Premier Lig'den geliyor ve Manchester City orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, Chelsea ikilisi Jorginho ve N'Golo Kante ile yarışıyor.
Jorginho, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmasına yardımcı olurken, aynı zamanda İtalya ile EURO 2020'yi kazandığı için ödülün favorisi olarak gösteriliyor.
UEFA yılın kadın oyuncusu adayları
|Oyuncu
|Kulüp
|Ülke
|Jennifer Hermoso
|Barcelona
|İspanya
|Lieke Martens
|Barcelona
|Hollanda
|Alexia Putellas
|Barcelona
|İspanya
Kadınlarda Yılın Oyuncusu ödülü için adayların üçü de Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Superliga Femenina ve Copa de la Reina'yı kazanan Barcelona'dan.
UEFA yılın erkek teknik direktörü adayları
|Teknik Direktör
|Kulüp
|Ülke
|Pep Guardiola
|Manchester City
|İspanya
|Roberto Mancini
|İtalya Milli Takımı
|İtalya
|Thomas Tuchel
|Chelsea
|Almanya
İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Azzurri'yi Avrupa Şampiyonası'nda başarıya götürdükten sonra adaylar arsında ilk üçe girdi. Chelsea ile ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Thomas Tuchel de listede. Premier Lig'i zirvede tamamlayan ve Devler Ligi'nde final oynayan Pep Guardiola ise listedeki bir başka aday.
UEFA yılın kadın teknik direktörü adayları
|Teknik Direktör
|Kulüp
|Ülke
|Luis Cortes
|Barcelona
|İspanya
|Peter Gerhardsson
|İsveç Milli Takımı
|İsveç
|Emma Hayes
|Chelsea
|İngiltere
Barcelona'daki kupalarla dolu sezonu ile Luis Cortes, İsveç Teknik Direktörü Peter Gerhardsson ve Chelsea Menajeri Emma Hayes, adaylar arasındaki yerini aldı.
Sezonun kalecisi adayları
|Oyuncu
|Kulüp
|Ülke
|Thibaut Courtois
|Real Madrid
|Belçika
|Ederson
|Manchester City
|Mendy
|Edouard Mendy
|Chelsea
|Senegal
Sezonun defans oyuncusu adayları
|Oyuncu
|Kulüp
|Ülke
|Cesar Azpilicueta
|Chelsea
|İspanya
|Ruben Dias
|Manchester City
|Portekiz
|Antonio Rüdiger
|Chelsea
|Almanya
Sezonun orta saha oyuncusu adayları
|Oyuncu
|Kulüp
|Ülke
|Kevin De Bruyne
|Manchester City
|Belçika
|Jorginho
|Chelsea
|İtalya
|N'Golo Kante
|Chelsea
|Fransa
Sezonun forveti adayları
|Oyuncu
|Kulüp
|Ülke
|Erling Haaland
|Borussia Dortmund
|Norveç
|Kylian Mbappe
|PSG
|Fransa
|Robert Lewandowski
|Bayern Münih
|Polonya
Sezonun kadın kalecisi adayları
|Oyuncu
|Kulüp
|Ülke
|Magdalena Eriksson
|Chelsea
|İsveç
|Mapi Leon
|Barcelona
|İspanya
|Irene Paredes
|PSG-/Barcelona
|İspanya
Sezonun kadın orta sahası oyuncusu adayları
|Oyuncu
|Kulüp
|Ülke
|Aitana Bonmati
|Barcelona
|İspanya
|Alexia Putellas
|Barcelona
|İspanya
|Ji So-Yun
|Chelsea
|Güney Kore
Sezonun kadın forvet adayları
|Oyuncu
|Kulüp
|Ülke
|Caroline Graham Hansen
|Barcelona
|Norveç
|Jennifer Hermoso
|Barcelona
|İspanya
|Lieke Martens
|Barcelona
|Hollanda
Avrupa Ligi'nde sezonun oyuncusu
|Oyuncu
|Kulüp
|Ülke
|Edinson Cavani
|Manchester United
|Uruguay
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|Portekiz
|Gerard Moreno
|Villarreal
|İspanya