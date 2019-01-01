UEFA, Şampiyonlar Ligi maçlarını hafta sonu oynatacağı iddialarını yalanladı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi maçlarının ilerleyen sezonlarda hafta sonu oynanacağı iddialarını reddetti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi maçları günlerinin değişeceğine yönelik iddiaları cevapladı.

Press Association Sport'da yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi'nin hafta sonu oynatılacağı iddialarını reddeden Ceferin, bu söylentilerin tamamiyle "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz günlerde İspanya Futbol Federasyon Başkanı Javier Tebas, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi maçlarını hafta sonu oynatmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine açıklamada bulunan Ceferin, "Şimdiye kadar maçların hafta sonu oynanması gibi bir düşüncemiz olmadı. Dürüst olmak gerekirse yönetim olarak her şeyle yakından ilgileniyoruz. Bazı ligler bizi anlamak istemiyor ve sadece kendilerini düşünüyorlar." açıklamalarında bulundu.

Javier Tebas hakkında konuşan Ceferin, "Javier Tebas, maçları hafta sonu oynatmak istediğimiz yönünde anlamsız bir iddia ortaya attı. Böyle bir şeye ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Şu anda harika bir atmosfere sahibiz. Düşündüğümüz tek şey futbolun geleceği. Bu konu hakkında daha fazla detay vermek istemiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim ki ileride daha fazla kulüp Avrupa kupalarında yer alacak." dedi.

Son olarak Şampiyonlar Ligi'ni neden hafta sonu oynatmayı düşünmediklerini açıklayan UEFA Başkanı Ceferin, "Eğer isteseydik play-off maçlarını hafta sonu oynatarak daha fazla reyting elde ederdik ama buna gerek yok çünkü bu şekilde farklı yerler zarar görebilir." diyerek düşüncelerini dile getirdi.