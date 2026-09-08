Ayase Ueda, Lille OSC adına Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez gol attı. Ancak bu, Ethan Mbappé'nin son derece aptalca gördüğü kırmızı kartın da etkisiyle Real Betis karşısında yenilgiyi önlemeye yetmedi (2-3). Erling Haaland ise bir kez daha Manchester City için altın değerindeydi.

FC Porto - Manchester City 0-2

Manchester City, Porto'daki karşılaşmanın ilk bölümünde kırılgan bir görüntü verdi. Konuk ekip, ilk yarı ilerledikçe oyuna daha iyi ortak oldu ve kaleci Diogo Costa'nın Haaland ile Phil Foden'ın vuruşlarında kurtarış yapması nedeniyle şanssızdı.

Porto, ilk yarıda bir kez bile kaleyi bulamadı; bu, 2003/04 sezonundan bu yana bir ilkti. William Gomes denedi ancak ofsayt pozisyonundaydı ve vuruşunun çok farklı şekilde auta gittiğini gördü. İki takım da soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

Manchester City, yağmurlu Porto'da soyunma odasından fırtına gibi çıktı; Haaland, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra topu direkten ağlara kafa vuruşuyla gönderdi. Porto da fırsatlar yakaladı: Alberto Costa'nın kafayla indirdiği topu Nehuén Pérez son dokunuşla ağlara gönderemedi. Skorun kısalığı nedeniyle konuk ekipte gerginlik vardı ve Gianluigi Donnarumma güven veren bir görüntü çizemedi.

Marc Guéhi'nin kolunun Porto oyuncusu Gabri Veiga'nın yüzüne gelmesi sonrası ortalık karıştı. Hakem Szymon Marciniak bu pozisyonu cezasız bıraktı, VAR Pol van Boekel de müdahale etmedi.

Enzo Maresca'nın ekibi son bölümde direnç gösterirken Haaland farkı ikiye çıkardı ve Avrupa macerasına üç puanla başladı. Böylece gelecek hafta sonu oynanacak Manchester United derbisi öncesi iyi bir prova yapılmış oldu.

Lille OSC - Real Betis 2-3

Ueda, 12. dakikada yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla 1-0'ı atmakta çok hızlı davrandı. Bu, eski Feyenoord oyuncusunun Lille formasıyla ikinci golü oldu; daha önce Ligue 1'de de bir kez ağları sarsmıştı. Real Betis toparlandı ve 33. dakikada skoru eşitledi: Marc Bartra, konuk ekip adına kafayla ağları buldu.

Bu, kafa gollerinin maçıydı; çünkü Alexsandro da birkaç dakika sonra kornerden gelen topu kafayla doksana gönderdi. Real Betis, devre arasından kısa süre sonra geri düşmesini anında sildi. Isco'nun içeri kıvrılan serbest vuruşunu Bartra sağ köşeye kafayla gönderirken, ilk yarıdan önce net bir fırsatı harcayan eski AZ oyuncusu Troy Parrott da kısa süre sonra 2-3'ü attı.

Lille adına işler, Ethan Mbappé'nin açık şekilde dirsek atması ve doğrudan kırmızı kart görmesiyle zorlaştı. Sayısal üstünlüğü eline alan Real Betis, maçı sakin şekilde tamamladı ve İspanya'ya üç puanla dönüyor.