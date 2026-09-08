Ayase Ueda, Lille OSC formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez gol attı. Ancak bu, Ethan Mbappé'nin son derece aptalca gördüğü kırmızı kartın da etkisiyle Real Betis karşısında yenilgiyi önlemeye yetmedi (2-3). Erling Haaland ise bir kez daha Manchester City için altın değerindeydi.

FC Porto - Manchester City 0-2

Manchester City, Porto'daki karşılaşmanın ilk bölümünde kırılgan bir görüntü verdi. Konuk ekip, ilk yarı ilerledikçe oyuna daha fazla ortak oldu ve kaleci Diogo Costa'nın Haaland ile Phil Foden'ın şutlarında kurtarış yapması nedeniyle şanssızdı.

Porto, ilk yarıda bir kez bile kaleyi bulamadı; bunu en son 2003/04 sezonunda yaşamıştı. William Gomes denedi, ancak ofsayt pozisyonundaydı ve vuruşunun çok farklı şekilde auta gittiğini gördü. İki takım da soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

Manchester City, yağmurlu Porto'da ikinci yarıya fırtına gibi başladı ve Haaland, oyunun yeniden başlamasından kısa süre sonra direkten gelen bir kafa vuruşuyla golü buldu. Porto da fırsatlar yakaladı: Alberto Costa'nın kafayla indirdiği topu Nehuén Pérez çok az farkla ağlara gönderemedi. Skor üstünlüğünün yalnızca tek gol olması nedeniyle konuk ekipte gerginlik vardı; Gianluigi Donnarumma da güven veren bir görüntü çizmedi.

Marc Guéhi'nin kolunun Porto oyuncusu Gabri Veiga'nın yüzüne gelmesi tartışma yarattı. Hakem Szymon Marciniak pozisyonu cezasız bıraktı, VAR Pol van Boekel de müdahale etmedi.

Enzo Maresca'nın ekibi, son bölümde ayakta kalmayı başardı. Haaland da farkı ikiye çıkardı ve Avrupa serüvenine üç puanla başladı. Böylece gelecek hafta sonu oynanacak Manchester United derbisi öncesinde iyi bir prova yapılmış oldu.

Lille OSC - Real Betis 2-3

Ueda, 12. dakikada yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla 1-0'ı atmakta çok hızlı davrandı. Bu, eski Feyenoordlu oyuncunun Lille formasıyla attığı ikinci gol oldu; daha önce Ligue 1'de de bir kez fileleri havalandırmıştı. Real Betis toparlandı ve 33. dakikada skoru eşitledi: Konuk ekipte Marc Bartra kafayla ağları sarstı.

Bu maç kafa gollerinin düellosuna dönüştü; çünkü Alexsandro da birkaç dakika sonra kornerden gelen topu kafayla doksana gönderdi. Real Betis, devre arasının hemen ardından geri düşmesini çok kısa sürede telafi etti. Isco'nun içeri kıvrılan serbest vuruşunu Bartra sağ köşeye kafayla gönderirken, ilk yarıda çok net bir fırsatı harcayan eski AZ'li Troy Parrott da kısa süre sonra 2-3'ü yaptı.

Lille için iş, Ethan Mbappé'nin çok açık bir dirsek atıp doğrudan kırmızı kart görmesiyle zorlaştı. Sayısal üstünlükle oynayan Real Betis, maçı sakin şekilde tamamladı ve üç puanı İspanya'ya götürdü.