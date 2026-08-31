Feyenoord, Bojan Miovski’yi gündemine aldı. Sky Sports ve The Rangers Review’un haberine göre, Rangers FC’nin 27 yaşındaki golcüsü, Rotterdam ekibinde Lille OSC’ye transfer olan Ayase Ueda’nın olası halefi olarak görülüyor. Geçici bir transfer ihtimali de masada.

The Rangers Review’a göre Feyenoord, pazartesi günü Miovski’nin De Kuip’e gelebilmesi için geçerli şartları Rangers’a sordu. Gazeteci Joshua Barrie, İskoç kulübünün hücum oyuncusunun geçici ayrılığına sıcak bakabileceğini aktardı.

Ueda, yaklaşık 15 milyon euro karşılığında Fransa’ya transfer oldu ve bu gelişmeyle birlikte Feyenoord, santrfor pozisyonunu yeniden doldurmak için alan kazandı. Kulübün elinde şu anda Nacho Ferri ve Shaqueel van Persie olmak üzere iki santrfor daha bulunuyor.

Miovski’nin adı artık Feyenoord için ciddi şekilde gündeme gelmiş durumda. Sky Sports, Feyenoord’un Kuzey Makedonyalı hücum oyuncusunun temsilcileriyle şimdiden temas kurduğunu yazdı.

Miovski’nin Rangers’tan ayrılması ihtimal dışı değil. İskoç devi, Portland Timbers forması giyen Kevin Kelsy’yi kadrosuna katmak için çalışıyor ve oyuncu Ibrox’taki sağlık kontrolünü başarıyla geçti.

Rangers, Kelsy transferini gerçekten tamamlarsa bu durum Miovski’nin ayrılığına kapı aralayabilir. Golcü oyuncu geçen yıl Girona’dan 3 milyon euro karşılığında transfer edilmişti, ancak İskoçya’da tartışmasız bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi.

Miovski, geçen sezon Rangers formasıyla ligde 26 maçta görev yaptı. Kuzey Makedonya Milli Takımı’nda 41 kez forma giyen oyuncu, bu karşılaşmalarda 7 gol attı ve sık sık sonradan oyuna giren isimlerden biri oldu.

Miovski’nin Rangers ile sözleşmesi 2029’un ortasına kadar devam ediyor. Bu nedenle Feyenoord’un bonservis bedeli konusunda İskoç kulübüyle pazarlık yapması gerekecek. Golcünün güncel piyasa değerlendirmesine göre değeri yaklaşık 2,5 milyon euro.