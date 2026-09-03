Ueda, Ancelotti Jr’ı uçurdu: Lille, Ligue 1’de bir geceliğine zirvede

Japon milli oyuncu Ayase Ueda’nın 73. dakikada, oyuna girdikten 16 dakika sonra attığı gol, Davide Ancelotti yönetimindeki Lille’i bir geceliğine Ligue 1’de 7 puanla zirveye taşıdı. İki galibiyet ve bir beraberliğe ulaşan ekipte, yazın Feyenoord’dan transfer edilen ve Eredivisie’de gol kralı olduktan sonra kadroya katılan yeni transfer, Toulouse deplasmanında zorlu geçen maçın kilidini hemen açtı.

İlk yarıda Giroud ve takım arkadaşları zorlandı: önce Venezuelalı Casseres’in topu üst direkten döndü, ardından ev sahibi ekibin istediği penaltı VAR tarafından verilmedi. İkinci yarıda maçı belirleyen hamle geldi: oyundan çıkan isim tam da eski Milanlı yıldız olurken, yerine giren Ueda golünü attı ve Breton ekibini sırtladı.