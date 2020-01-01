Üç büyükler meydan okumaları kabul etti

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Twitter hesaplarından efsane futbolcularını açıkladı.

Sosyal medyada 'meydan okuma' olarak adlandırılan harekette İspanyol takımı 'in Beşiktaş'a yaptığı çağrıya siyah-beyazlı kulüp cevapsız kalmadı.

Her kulübün, tarihinde yer alan ve efsane olarak adlandırılan dört futbolcusunun adını verdiği harekette Beşiktaş, Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson'ı adını vererek , , Boca Juniors ve Vissel Kobe takımlarından efsane futbolcularının adını istedi.

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Fenerbahçe Kulübü ise siyah-beyazlıların çağrısına Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Alex de Souza ve Toni Schumacher ile cevap verdi. Sarı-lacivertliler de Sheffield United, , ve kulüplerine meydan okuyarak efsane futbolcularının isimlerini sordu.

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Sarı-lacivertli ekibi cevaplayan Barcelona, Leo Messi, Johan Cruyff, Andres Iniesta ve Pep Guardiola'nın isimlerini verirken, , İnter 'ın çağrısına, Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Georghe Hagi ve Wesley Sneijder'in adını vererek katıldı.

Twitter'da gittikçe büyüyen meydan okumalara 'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yanı sıra, 'dan Peñarol, 'den Estudiantes ve Racing Club, İngiltere'den , İtalya'dan , , İnter Milan, 'dan , 'dan Pumas, 'dan Deportivo Cali, İspanya'dan Barcelona ve Real Betis, 'dan Bayern Münih ve gibi takımlar da katıldı.