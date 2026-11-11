Nicolo Zaniolo, İtalya millî takım kampından beklenmedik ayrılığı hakkında konuştu ve millî takımdan ayrılmanın kendisi için acı verici bir karar olduğunu kabul etti. Udinese’nin orta saha oyuncusu, Roberto Mancini’nin son kadrosuna dahil edilmişti ancak bu hafta başında kamptan ayrılmayı seçti.

Reklam

İtalya millî takımının gündemine, Udinese’nin oyun kurucusu Nicolo Zaniolo’nun Coverciano’daki millî takım kampından aniden ayrılmasının ardından durumuna ilişkin sorular hâkim oldu. Zaniolo, Roberto Mancini’nin son kadro tercihlerinde en çok dikkat çeken isimlerden biriydi ancak takımla geçirdiği süre salı günü sona erdi. Eski Roma oyuncusu, sosyal medyada yaptığı açıklamada ayrılığının takım içindeki bir anlaşmazlıktan veya sakatlıktan değil, özel meselelerden kaynaklandığını belirterek İtalyan basınında dolaşmaya başlayan çeşitli söylentilere son verdi.

Instagram’daki takipçilerine seslenen Zaniolo, takım arkadaşlarını geride bırakma kararının duygusal açıdan ne kadar zor olduğunu anlattı. 25 yaşındaki oyuncu, şu an takımdan ayrı olsa da millî takıma bağlılığını yineledi ve kişisel koşulları elverir elvermez geri dönmeye odaklandığını açıkça belirtti. Saha dışındaki meselelerle ilgilenmek için takımdan ayrılırken, millî takımın simgeleşmiş mavi formasını giymenin en büyük hedefi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Zaniolo, salı akşamı Instagram hesabında paylaştığı hikâyede, “Coverciano’dan ayrılmak kolay değildi ama bu kararı yalnızca kişisel nedenlerle aldım,” diye yazdı. Orta saha oyuncusu, bu süreçte kendisine destek olan teknik ekibe de teşekkür etti. “İtalya millî takımının formasını giymek her zaman bir gurur kaynağı. Destekleri için teknik direktöre, ekibe ve takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum,” diye ekledi. Bu sözleri Football Italia aktardı.

Spekülasyonlar arasında özel hayatına saygı çağrısı

Zaniolo’nun ayrılışı İtalya’da hemen tartışma yarattı. Taraftarlar ve yorumcular, ülkenin en yetenekli hücum oyuncularından birinin kritik bir millî maç döneminde neden kamptan ayrıldığını anlamaya çalıştı. Artan spekülasyonların farkında olan Udinese oyuncusu, açıklamasında özel hayatına saygı gösterilmesini istedi. Kamuoyuna, uydurma haberlere veya içinde bulunduğu durumun gerçeğini yansıtmayan farklı olay anlatılarına inanmama çağrısında bulundu.

Reklam Reklam

Zaniolo, “Tek isteğim özel hayatıma saygı gösterilmesi ve benimle hiçbir ilgisi olmayan olay anlatılarına itibar edilmemesi,” dedi. “Bu forma benim için çok değerli ve onu yeniden giyme şansını elde etmek için her gün çok çalışmaya devam edeceğim.” Bu açık sözlü yaklaşım, Zaniolo’nun kariyeri boyunca zaman zaman karşılaştığı yoğun medya ilgisinden uzak durmak istediğini gösteriyor. Bu ilgi, özellikle Roma, Galatasaray, Aston Villa ve son olarak Udinese’ye yaptığı ses getiren transferlerde kendisini takip etmişti.

Related Topics

Gelecek maçlar ITA UEFA Nations League A 14:45 FRA

İtalya millî takımında istikrar arayışı

Roberto Mancini, İtalya millî takımının başına döndüğünden beri Zaniolo’nun güçlü bir destekçisi olmayı sürdürdüğü için bu ayrılığın zamanlaması hem oyuncu hem de teknik direktör açısından özellikle can sıkıcı. Zaniolo’ya, oyuncu Roma formasıyla profesyonel düzeydeki ilk maçına bile çıkmadan önce ilk A millî maç şansını veren teknik direktör Mancini’ydi. Mancini, yeniden teknik direktörlüğe getirilmesinden bu yana açıkladığı iki kadroya da orta saha oyuncusunu aldı.

Zaniolo, iki yılı aşkın süredir İtalya millî takımında forma giymedi. Bu durum, millî takım kariyerinin sık sık kesintiye uğradığını gösteriyor. Mancini’nin dönüşünün ardından düzenlediği ilk kampa katılmasını bir sakatlık engellemişti. Kişisel nedenlerle yaşanan bu son ayrılık da ilk 11’de yeniden düzenli bir yer edinme hedefini erteledi. Bu aksiliklere rağmen oyuncunun yeteneği tartışma konusu değil ve Mancini, Zaniolo’nun yeniden en üst düzeyde katkı sağlayabilmek için gereken istikrarı yakalamasını beklemeye hazır görünüyor.

Reklam

Odak yeniden Udinese’de

Zaniolo şimdilik kulübündeki sorumluluklarına ve kamptan ayrılmasına yol açan kişisel meseleleri çözmeye odaklanacak. Yazın Udinese’ye transferi, Serie A’daki itibarını yeniden kazanması ve onu bir dönem Avrupa futbolunun en heyecan verici genç yeteneği hâline getiren istikrarlı performansı bulması için bir fırsat olarak görülmüştü.

İtalya millî takımı, eski Inter altyapısı oyuncusunun hücumdaki yaratıcılığı olmadan yaklaşan maçlarına çıkacak. Zaniolo ise İtalya millî takımının bir sonraki buluşmasına zihinsel ve fiziksel olarak hazır olmak için çalışmalarını sürdürecek. Açıklaması, ülkesini temsil etmenin yoğun baskısıyla özel hayatındaki zorluklar arasında denge kurmaya çalışan profesyonel futbolcuların da birer insan olduğunu hatırlatıyor.