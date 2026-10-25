AC Milan, Udinese deplasmanında aldığı rahat 2-0'lık galibiyetle Serie A'daki yenilgisiz başlangıcını sekiz maça çıkardı. Dördüncü sıraya yükselen Milan, lider Inter ve Lazio'nun dört puan gerisinde yer aldı.

Reklam

Ruben Amorim'in takımı altıncı dakika dolmadan öne geçti. Luka Modric'in savunma arkasına hızlı kullandığı serbest vuruşla buluşan Christian Pulisic, topu Maduka Okoye'nin yanından ağlara gönderdi. Topa yüzde 60 oranında sahip olan Milan, Davide Bartesaghi'nin kaçırdığı iki net fırsat nedeniyle devre arasına daha farklı bir skorla giremedi.

Omari Hutchinson, 65. dakikada Okoye'nin Ardon Jashari'nin uzaktan şutunda topu elinden kaçırmasının ardından fırsatı değerlendirerek farkı ikiye çıkardı. Mike Maignan ise son bölümde Keinan Davis'in şutunu kurtararak takımının bu sezon üçüncü kez gol yemeden maçı tamamlamasını sağladı. Milan maçı 2,84 gol beklentisi (xG) ile tamamladı; Udinese'nin gol beklentisi ise 0,44'te kaldı. Ev sahibi ekip böylece ligde üst üste altıncı yenilgisini aldı. GOAL'ün Bluenergy Stadyumu'ndaki maç için Milan oyuncularına verdiği notlar şöyle:

Kaleci ve savunma

Mike Maignan - 7/10 Mike Maignan nispeten sakin bir akşam geçirse de dikkatini korudu ve çoğu uzaktan şutlarda olmak üzere beş kurtarış yaptı. En kritik müdahalesini 81. dakikada gerçekleştirdi: Keinan Davis'in yakın mesafeden vole vuruşunu eliyle uzaklaştırdı, ardından topu çizgi üzerinde kontrol ederek takımının üstünlüğünü korudu.

Sankhoun Diawara - 7/10 Sakatlıkların Amorim'in seçeneklerini kısıtlamasıyla sol bekte Milan formasıyla ilk maçına çıkan Sankhoun Diawara, Bartesaghi'nin gerisinde kalarak disiplinli oynadı. 72. dakikada geri koşup Udinese'nin tehlikeli ortasını kayarak yaptığı kritik bir müdahaleyle engelledi.

Reklam Reklam

Strahinja Pavlovic - 7/10 Strahinja Pavlovic agresif ve öne çıkarak oynadı, ceza sahasına gönderilen birçok ortayı kesti. Devre arasından hemen önce de bir kornerde yaptığı kafa vuruşuyla topu az farkla dışarı gönderdi.

Related Topics

Koni De Winter - 7/10 Koni De Winter oyunu iyi okudu, birçok pası kesti ve hava toplarının çoğunu kazandı. Ancak Davis'e yaptığı faul, Udinese'nin gecedeki en net fırsatı için kullanılan serbest vuruşa yol açtı.

Fikayo Tomori - 7/10 Fikayo Tomori sağ bekte hareketliydi. Bartesaghi ve Pulisic'in gole çevirmesi gereken tehlikeli bir orta yaptı; 27. dakikada ise yakın mesafeden yakaladığı fırsatı değerlendiremedi. Milan'ın ikinci golüyle sonuçlanan atakta topu geri kazandı ve 73. dakikada oyundan çıktı.

Reklam

Orta saha

Davide Bartesaghi - 6/10 Davide Bartesaghi, sahada kaldığı 85 dakika boyunca sol kanatta hareketliydi ve sık sık tehlikeli pozisyonlara girdi, ancak devre arasından önce farkı ikiye çıkarmalıydı. 40. dakikada arka direkte Pulisic'in önüne geçti; kısa süre sonra çektiği şutu ise Christian Kabasele engelledi.

Ardon Jashari - 7/10 Ardon Jashari savunma ile hücum arasında bağlantıyı iyi kurdu ve atakları başlatmak için sık sık stoperlerin arasına girdi. Uzaktan çektiği sert şutta Okoye'nin topu elinden kaçırması Milan'ın ikinci golünü getirdi. Pulisic ile birlikte yaptığı baskı da Ramos'un direkten dönen şutuna fırsat yarattı.

Reklam

Luka Modric - 8/10 Kaptanlık pazubendini takan Luka Modric, açılış golünde savunma arkasına hızlı kullandığı serbest vuruşla Pulisic'i buldu. İlk yarıda Milan'ın en net fırsatında da Tomori'yi savunma arkasına kaçırdı. 90 dakika boyunca oyunun temposunu belirledi ve son bölümde sarı kart gördü.

Hücum

Christian Pulisic - 8/10 Christian Pulisic koşusunun zamanlamasını kusursuz ayarlayarak altıncı dakikada açılış golünü attı. Ramos'un arkasında serbest bir rolde oynadı; Bartesaghi ve Tomori için fırsatlar yarattı ve 60. dakika civarında Okoye'yi iyi bir kurtarış yapmaya zorladı.

Reklam

Omari Hutchinson - 8/10 Omari Hutchinson maç ilerledikçe etkisini artırdı ve 65. dakikada Milan formasıyla ilk golünü attı. Topu Jashari'ye bıraktıktan sonra Okoye'nin şutu elinden kaçırması üzerine herkesten önce davranarak golü buldu. Kısa süre sonra, 73. dakikada oyundan alındı.

Goncalo Ramos - 6/10 Goncalo Ramos, ilk yarıda yüzüne aldığı dirsek darbesine rağmen oyuna devam etti. 39. dakikada James Abankwah'ı çekiştirerek yere düşürdüğü için sarı kart gördü. Okoye, 75. dakikada Ramos'un yakın mesafeden vuruşuna dokunarak topu direğe çeldi. Ramos uzatma dakikalarında oyundan alındı.

Reklam

Yedekler ve teknik direktör

Ruben Loftus-Cheek - 6/10 Ruben Loftus-Cheek, 73. dakikada Hutchinson'ın yerine oyuna girdi ve yakın mesafeden yaptığı vuruşla Okoye'yi kurtarışa zorladı. Ancak uzatma dakikalarında yaşadığı sakatlık, oyunda kaldığı süreyi kısa kesti.

Yunus Musah - 6/10 Yunus Musah, 73. dakikada Tomori'nin yerine oyuna girdi ve Milan'ın son bölümü fazla tehlike yaşamadan tamamlamasına yardımcı oldu.

Reklam

Alphadjo Cisse - Değerlendirilmedi Alphadjo Cisse, 85. dakikada Bartesaghi'nin yerine oyuna girdi. Kaleye iki şut çekti; bunlardan birini Okoye kurtardı.

Francesco Camarda - Değerlendirilmedi Francesco Camarda, uzatma dakikalarında Ramos'un yerine oyuna alındı.

Reklam

Christian Comotto - Değerlendirilmedi Christian Comotto, uzatma dakikalarında sakatlanan Loftus-Cheek'in yerine oyuna girdi.

Ruben Amorim (Teknik direktör) - 8/10 Ruben Amorim'in takımı maçı baştan itibaren kontrol etti ve daha farklı kazanabilirdi. Bu sonuçla Amorim, Milan'ın başında çıktığı ilk sekiz Serie A maçında yenilgi yüzü görmedi.



