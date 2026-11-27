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Udinese'nin teknik direktörü Paolo Zanetti Serie A'nın 13. haftasındaki Fiorentina maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu: "Öncelikle takımın elinden gelen her şeyi yaptığını anlayan taraftarlara teşekkür etmeliyim. Bologna karşısında sonuçta berabere kaldık, büyük bir şey değildi ama iyi bir performans sergiledik. Taraftarlarımız ise yanımızda olduklarını gösteriyor ve bu çok önemli. Oyunculara hep, performansımızla taraftarları coşturmamız gerektiğini söyledim."

Davis forma giyemeyecek: "Davis'in, diğer bazı oyuncularla birlikte, bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak Davis'e bağımlı olmamalıyız, eksiklerin yerini doldurmalıyız. Ligin ilerleyen bölümünde başka önemli oyuncularımız da eksik kalabilir. Pazar günkü maç çok zor. Fiorentina zor durumda ve bizim gibi onların da sonuca şiddetle ihtiyacı var. Geçen pazar günkü alçakgönüllülüğümüzü koruyup üzerine biraz daha fazlasını koymamız gerekecek. Burada uzun süredir iç saha galibiyeti alamadığımızı ve kazandığımız maçlarda da çoğu zaman zorlandığımızı biliyorum. Bu gidişatı yakında tersine çevirmek istiyorum."

Abankwah'ın sağ kanatta oynatılması yeniden bir seçenek olabilir mi? "Abankwah çok ilgi çekici bir oyuncu. Hızlı ve yetenekli ama her şeyden önemlisi çok çalışıyor, oldukça soğukkanlı. Her zamanki gibi değerlendirmemiz gereken üç dört seçenek var ve sahaya en iyi durumda olan çıkacak. Abankwah bana pek çok seçenek sunan oyunculardan biri. Zanoli'yi yeniden hazır hale getirmeye çalışıyoruz, Vojvoda da daha iyi durumda."

Alaba şimdiden takıma katkı sağlayabilir mi? Hangi mevkide oynayabilir? "Teknik açıdan Alaba her yerde oynayabilir. Fiziksel açıdan ise tekrar ediyorum, ancak en iyi durumundayken oynamalı. Daha önce tam hazır değilken oynadı ve ardından oynamaya ara vermek zorunda kaldı. Alaba, kalitesi sayesinde 10 numara olarak da oynayabilir ama benim için en iyi fiziksel durumunda olması gerekiyor."

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Zaniolo, Okoye ve Lovric ile çalışmalar ne durumda? "Lovric hakkında şüphem yoktu çünkü onu tanıyordum ve bana neler verebileceğini biliyordum. Zaniolo, en iyi yaptığı şey olan futbol oynamaktan keyif almaya devam etmeli. Okoye harika bir kaleci ve yeniden bu takımın güçlü yönlerinden biri olmalı."