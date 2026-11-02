Udinese'de resmî açıklama geldi: Runjaic'in görevine son verildi, yerine Zanetti getirildi

Günler süren kapsamlı değerlendirmelerin ardından Udinese, A takım teknik direktörü Kosta Runjaic'i görevden alma kararı verdi. Teknik direktörün görevine son verilmesinde, sezonun başından bu yana alınan kötü sonuçlar etkili oldu. Udinese, üst üste 8 maçtır kazanamıyor ve ligdeki tek galibiyetini 29 Ağustos'ta Monza karşısında aldı.

Ayrılık bugün resmen duyuruldu. Paolo Zanetti de yeni teknik direktör olarak sözleşme imzaladı.

RUNJAIC HAKKINDAKİ AÇIKLAMA: "Udinese Calcio, Kosta Runjaic'in A takım teknik direktörlüğü görevine son verildiğini duyurur. Teknik direktör ile Udinese'nin yolları, önemli hedeflere ulaşılan iki yılı aşkın bir dönemin ardından ayrılıyor. Kulüp, Kosta'ya ve yardımcıları Małecki ile Trukan'a içtenlikle teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar diler."

ZANETTI HAKKINDAKİ AÇIKLAMA - "Udinese Calcio, A takım teknik direktörlüğü görevini Paolo Zanetti'ye verdiğini duyurmaktan memnuniyet duyar. Zanetti, 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Gelecek maçlar VEN Serie A 14:45 UDI

16 Aralık 1982'de Vicenza iline bağlı Valdagno'da doğan Zanetti, futbolculuk kariyerinde Torino ve Atalanta'nın da aralarında bulunduğu takımların formasını giydi, ayrıca İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda beş kez oynadı. Futbolu bıraktıktan hemen sonra teknik direktörlüğe başladı ve henüz 33 yaşındayken Reggiana'nın Berretti takımını çalıştırdı. Profesyonel futboldaki teknik direktörlük kariyerine 2017/2018 sezonunda Südtirol'ün başında başladı. Burada elde ettiği önemli sonuçlar, Bolzano'da geçirdiği iki sezonun ardından Serie B ekibi Ascoli'den teklif almasını sağladı. Kendini kanıtladığı sezon ise Venezia'yı Serie A'ya taşıdığı 2020/2021 sezonu oldu. Böylece Venezia, 19 yıllık aranın ardından en üst lige döndü. Zanetti, sonraki sezon da Venezia'yı çalıştırdı. Ardından Empoli'ye geçti ve takımı 2022/2023 sezonunda zorlanmadan ligde tuttu. Serie A'daki son görevinde ise Verona'yı çalıştırdı. Takımı 2024/2025 sezonunda 14. sıraya taşıdı ve Şubat 2026'ya kadar görevde kaldı.

Şimdi Paolo Zanetti için yeni bir sınav başlıyor: Udinese'yi çalıştırmak ve kariyerinde bu kulüpte yeni bir sayfa açmak.

Yeni teknik direktör, yarın öğleden sonra ilk antrenmanını yönetecek. Tanıtım basın toplantısı çarşamba günü saat 15.00'te düzenlenecek."