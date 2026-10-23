Udinese-AC Milan Serie A maçı öncesi: Milan, hafta içi Avrupa'da aldığı yenilginin ardından Udine'de toparlanmak istiyor

Udinese - AC Milan: Maç bilgileri

Serie A - Hafta 8 25 Eki 2026 - 15:45 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese Calcio, Serie A sezonunun 8. haftasında 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.45 GMT'de (15.45 EST / 20.45 BST / 21.45 SAST) AC Milan'ı Bluenergy Stadyumu'nda ağırlayacak.

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AC Milan ligde toparlanmayı, Udinese ise direnç göstermeyi hedefliyor

Bu pazar yeniden Serie A'ya dönecek AC Milan'ın önceliği, hafta içi yaşadığı hayal kırıklığını geride bırakmak. Milan, perşembe günü Avrupa Ligi'nde Bournemouth deplasmanında 3-0 mağlup oldu. Kaleci Mike Maignan'ın henüz 27. dakikada kırmızı kart görmesi maça büyük ölçüde yön verdi. Avrupa'daki bu yenilgiye rağmen Milan, geçen hafta sonu Atalanta karşısında aldığı heyecan verici 3-2'lik galibiyetin de gösterdiği gibi ligde formunu koruyor. Karşısında ise Lecce'ye 3-0 kaybettikten sonra kendi sahasında yeni bir başlangıç yapmak isteyen Udinese olacak.

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Kilit eşleşme: Keinan Davis - Strahinja Pavlović

Fizik gücü yüksek santrfor: Udinese'nin hücum hattının ucunda oynayan Keinan Davis'ten hava toplarında fiziksel mücadeleleri kazanması ve topu saklayarak hücuma dönülen pozisyonlarda ofansif orta saha oyuncuları Giorgi Chakvetadze ile Jurgen Ekkelenkamp'ı oyuna katması bekleniyor.

Savunmanın kilit ismi: Sırp stoper Strahinja Pavlović, Milan'ın savunma hattına liderlik ediyor. Pavlović'in Davis'e ceza sahasında alan bırakmamak ve Udinese'nin duran top tehdidini etkisiz hâle getirmek için pozisyon disiplinini koruması gerekiyor.

Taktik analiz ve muhtemel ilk 11'ler

Udinese Calcio (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Karlström, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp,Chakvetadze; Davis.

AC Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Moreira, Musah, Jashari, Estupiñán; Pulisic, Ramos, Rabiot.

Maça dair değerlendirme: Deplasmanda favori gösterilen Milan, istatistiksel olarak da belirgin bir üstünlüğe sahip. Üç puanı almak için Milan'ın erkenden merkez orta sahada kontrolü ele geçirmesi ve Udinese'nin kanat savunmacılarını bire bir pozisyonlarda bırakması gerekiyor. Bunu yaparken üçlü savunmasını açıkta bırakabilecek top kayıplarından kaçınmalı.

Takım haberleri ve kadrolar

Udinese, Idrissa Gueye, Nicolo Zaniolo ve Vakoun Issouf Bayo'nun sakatlıkları nedeniyle bu maça üç oyuncusundan yoksun çıkacak. Bu durum, kötü sonuçlar serisine son vermek isteyen Runjaic'in seçeneklerini kısıtlıyor. Ev sahibi ekipte şu anda cezalı oyuncu bulunmuyor ancak maç saati yaklaştıkça yeni bilgiler eklenebilir.

Milan'da Amorim, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia ve Pietro Terracciano'dan yararlanamayacak. Konuk ekipte bu maç öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor.

Form durumu

Udinese, tüm kulvarlardaki son beş maçında yalnızca bir beraberlik alırken dört kez yenildi. Bu seri, takımın içinde bulunduğu zorlu durumu gözler önüne seriyor. Son maçında Lecce'ye sahasında 3-0 kaybeden Udinese'nin performansı sert eleştiriler aldı. Daha önce Inter'e 5-3, Cagliari'ye 1-0 ve Torino'ya 2-1 yenilen ekip, tek puanını Pogon Szczecin ile 1-1 berabere kalarak aldı. Udinese bu beş maçta beş gol atıp dokuz gol yedi.

Milan'ın son dönemdeki formu ise çok farklı. Amorim'in ekibi son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı; 10 gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Atalanta'yı 3-2 yenen Milan, ondan önce Avrupa Ligi'nde Salzburg deplasmanından 4-0'lık galibiyetle dönmüştü. Bu serideki tek olumsuz sonuç, Benfica karşısında alınan 2-0'lık yenilgiydi.

İkili rekabet

İki takım arasındaki son maçların sonuçlarında Milan'ın belirgin üstünlüğü var. Taraflar son olarak Nisan 2026'da karşılaştı ve Milan, Serie A'da Udinese'yi sahasında 3-0 yendi. Son beş karşılaşmada Milan dört, Udinese ise bir galibiyet aldı. Milan bu süreçte 13 gol atıp yalnızca beş gol yedi. Udinese'nin bu serideki tek galibiyeti, Ocak 2024'te Milan'ı sahasında 2-3 yendiği maçta geldi. Bu sonuç, genel tablonun istisnası olarak öne çıkıyor.