Uçurumun eşiğinde... Real Madrid, yıldız oyuncusunun sözleşmesini feshetmeyi tartışıyor

İspanyol basında yer alan haberlere göre, kulübün mevcut yaz transfer döneminde bu oyuncudan ayrılmak için olağanüstü bir seçeneği değerlendirdiği ortaya çıktı; bu durum, Real Madrid yıldızının geleceğini her zamankinden daha belirsiz hale getirdi.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Real Madrid yönetimi, José Mourinho'nun liderliğindeki yeni projede Fransız oyuncu Ferland Mendy için net bir yer görmüyor. Özellikle de kulübün Marc Cucurella ile anlaşmaya varmaya yaklaşması, sol bek pozisyonundaki rekabeti daha da artırıyor.

Kral Kulübü, gerçek bir ikilemle karşı karşıya bulunuyor; zira oyuncunun uzun sakatlık geçmişi nedeniyle transferi zorlaşıyor. Bu durum, kulüp yetkililerini, daha önce Belçikalı yıldız Eden Hazard’ın durumunda olduğu gibi, karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi feshetme senaryosunu tartışmaya itti.

Gazete, Mendy’nin takıma katıldığından bu yana 24 kez sakatlık geçirdikten sonra Real Madrid için hem sportif hem de mali bir yük haline geldiğini belirtti. Oyuncu şu anda, geçtiğimiz Mayıs ayında ameliyat geçirdiği ciddi bir sakatlıktan iyileşme sürecini sürdürüyor.

Fransız oyuncunun en azından önümüzdeki Kasım ayına kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor; bu da mevcut transfer döneminde onun satılmasının neredeyse imkansız olduğunu gösteriyor.

Real Madrid yönetimi, oyuncunun yüksek maaşının bir kısmından kurtulmak ve yeni transferlerden kaynaklanan mali yükü hafifletmek için sözleşmeyi erken feshetmenin en gerçekçi çözüm olabileceğini düşünüyor.

Mendy, Real Madrid’in kadrosunu yeniden yapılandırmaya ve beklenen transferlere yer açmaya çalıştığı bir dönemde, kulübün kasasına yıllık olarak önemli bir yük oluşturan yüksek bir maaş alıyor.

"AS" gazetesi, kulübün bu yaz geniş çaplı bir oyuncu gönderme planı yaptığını doğruladı. Takımdaki oyuncu sayısının, birkaç yeni transferin yaklaşmasıyla birlikte önemli ölçüde artması, mevcut kadrodaki bazı isimlerin "Santiago Bernabéu"dan ayrılma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Nihai karar henüz kesinleşmemiş olsa da, Mendy’nin sözleşmesinin feshedilmesi fikrinin gündeme gelmesi bile, birkaç yıl önce takımın kadrosunda temel bir unsur olan oyuncunun Real Madrid’in planlarındaki öneminin ne kadar azaldığını yansıtıyor.

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