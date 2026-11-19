Real Madrid'in iki yıldızının, cumartesi günü Santiago Bernabeu'da oynanacak La Liga'daki Celta Vigo maçında forma giyip giymeyeceği şüpheli.

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"AS" gazetesinin haberine göre Real Madrid, henüz antrenmana katılmayan Uruguaylı Federico Valverde dışında milli oyuncularına kavuştu.

Bugün öğleden sonra Madrid'e ulaşan Valverde, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun rahat bir nefes aldığı antrenmanın tek eksiği oldu.

Uruguaylı oyuncu dışında takım fiziksel olarak mükemmel durumda ve milli aranın kayda değer bir etkisi olmadı.

Rodrygo ve Asensio tedavilerine devam ederken, diğer oyuncular en başından itibaren takımla birlikte çalıştı.

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Valverde ile ilgili soru yarın yanıt bulacak. Atlas Okyanusu'nu aşan yolculuğun ardından (Uruguay'ın Maldonado'da Dominik Cumhuriyeti'ni 5-0 ezdiği maçın ardından) Mourinho'nun oyuncuyu biraz dinlendirmeyi tercih edip etmeyeceği belli olacak.

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Ancak tek yanıt bu olmayacak; Bernardo Silva ve Tchouameni'nin cumartesi günkü Celta Vigo maçına tamamen hazır olup olmadıkları da netleşecek.

İki oyuncu da hafif bir rahatsızlıkla döndü. Aurelien Tchouameni'nin sakatlığı, daha önce Dünya Kupası sırasında da kendisine sorun yaşatan bölge olan sağ uyluğunda.

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Öte yandan Portekizli oyuncu, Danimarka maçından kas ağrılarıyla döndü.

İkisi de bu sabah takımla antrenmana başladı, ancak Mourinho yarınki antrenmana kadar kesin bir karar vermeyecek. Özellikle Portekizli oyuncu konusunda genel bir iyimserlik hakim.

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Diğer oyuncular açısından ise işler yolunda gitti ve bu harika bir durum; zira 26 oyuncudan 18'i (A takımdan 25 oyuncu ile Thiago) milli takımlarına katılmıştı.

Mbappe, Camavinga, Konate ve Tchouameni Fransa'da; Huijsen ve Cucurella Fransa'da; Bellingham ve Trent İngiltere'de; Vinicius ve Endrick Brezilya'da; Diomande Fildişi Sahili'nde; Güler Türkiye'de; Bernardo Silva Portekiz'de; Valverde Uruguay'da; Dumfries Hollanda'da; Espi ve Thiago ise 21 yaş altı takımındaydı.

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Vinicius ve Tchouameni'nin sakatlığı

Fransız Aurelien Tchouameni'nin sakatlığı, Brezilyalı Vinicius Junior'a Real Madrid'in ilk 11'indeki yerini geri kazanması için yeni bir fırsat sunuyor. Orta sahadaki eksikler, Jose Mourinho'nun takım içindeki rol dağılımını değiştirmeyi düşünmesinin önünü açtı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre Portekizli teknik adam, önümüzdeki dönemde Kraliyet ekibinin hücum gücünden yararlanmak amacıyla Arda Güler ile Bernardo Silva'yı merkez orta sahada, Vinicius ile Yan Diomande'yi ise kanatlarda görevlendirmeyi düşünüyor.

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Milli ara, Vinicius'un bu sezonki kariyerinde önemli bir dönüm noktası gibi görünüyor. Brezilyalı oyuncu, 4 maçlık cezası nedeniyle iç arenadaki müsabakalardan uzak kaldığı süreyi dengesini yeniden bulmak ve son haftalarda üzerindeki baskılardan uzaklaşmak için değerlendirdi. Ardından Brezilya Milli Takımı'nda forma giyerek kendine olan güvenini yeniden kazandıran etkileyici hücum performansları sergiledi.

Brezilyalı kanat oyuncusu, milli takımıyla oynadığı iki hazırlık maçında Japonya'ya karşı 2, Singapur'a karşı 3 olmak üzere 5 gol atmayı başardı. İki maçı da tam olarak oynamamasına rağmen ilkinde 90, ikincisinde 60 dakika sahada kalan oyuncu, gol yeteneğini yeniden bulduğu ve Real Madrid'de ilk 11'de yer almak için mücadeleye hazır olduğu konusunda net bir mesaj verdi.