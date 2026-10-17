Suudi Arabistan ekibi Al Ahli taraftarları, Aston Villa karşısında alınan yenilginin ardından, eski teknik direktörleri Alman Matthias Jaissle'nin Newcastle United'daki görevinden alınması için kampanya başlattı.

Newcastle, bugün cumartesi günü St James' Park'ta oynanan ve İngiltere Premier Lig'in yedinci haftasında yer alan maçta Aston Villa'ya 1-0 yenildi.

Bu sonuç, Newcastle'ın bu sezon Premier Lig'de aldığı üçüncü yenilgi oldu ve takım yalnızca 8 puanla puan durumunda on birinci sıraya geriledi.

Maçın bitiminin ardından Al Ahli taraftarları, takımın şu dönemde yaşadığı olumsuz sonuçlar nedeniyle Jaissle'nin Newcastle United'ın teknik direktörlüğünden alınması için bir etiket başlattı.

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Al Ahli taraftarlarının bu tepkisi, Alman teknik adamın sözleşmesinin yenilenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması sonrasında, sezonun başlamasına iki haftadan az bir süre kala Newcastle'ın başına geçmek için takımdan ayrılmasının ardından geldi.

Jaissle, 2023 yazında göreve gelmesinden bu yana Al Ahli'de tarihi 3 yıl yaşadı; takımı iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğuna taşıdı, ayrıca 9 yıllık aranın ardından Suudi Süper Kupası'nı kazandı.

Hatırlatmak gerekirse, Al Ahli, Jaissle'nin takımdan ayrılmasından bu yana istikrarsız bir dönem geçiriyor; Hollandalı teknik direktör Marino Pusic şu ana kadar en iyi seviyeyi ortaya koyamadı.

Al Ahli, 5 galibiyet ve 3 yenilgiyle topladığı 15 puanla Suudi Arabistan Ligi puan durumunda altıncı sırada yer alıyor ve bir maç fazla oynayan lider Al Qadsiah'ın 7 puan gerisinde bulunuyor.