Chelsea, Fransız defans oyuncusu Maxence Lacroix'yı Crystal Palace'tan kadrosuna kattığını açıkladı. Böylece mavili kulüp, İspanyol teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde yeni sezona hazırlanırken kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Chelsea'nin açıklamasına göre 26 yaşındaki Lacroix, 2032 yılına kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı ve Morgan Rogers ile Marco Palestra'nın ardından takımın bu yaz transfer dönemindeki üçüncü transferi oldu.

Chelsea transferin bedelini açıklamazken, İngiliz yayın kuruluşu "BBC", transferin bedelinin 52 milyon sterline ulaştığını belirtti.

Chelsea, transfer piyasasındaki hamlelerine devam ediyor. Kulüp şu anda Brighton forveti Danny Welbeck ve Brentford orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı kadrosuna katmak için görüşmeler yürütüyor. Bunun yanı sıra 2025 yılında kanat oyuncusu Geovany Quenda ve forvet Estevao ile üzerinde anlaşılan transferleri de tamamlayacak.

Fransız defans oyuncusunun katılımı, 2024 yılında Alman ekibi Wolfsburg'dan 15,5 milyon sterlin karşılığında transfer olduğu Crystal Palace'taki dikkat çeken performansının ardından geldi. Lacroix burada, teknik direktör Oliver Glasner'ın dizilişinde temel unsurlardan biri haline gelmişti.

Lacroix, Crystal Palace ile çeşitli kulvarlarda 55 maça çıktı ve takımın UEFA Konferans Ligi şampiyonluğuna ulaşarak kulüp tarihindeki ilk büyük Avrupa kupasını kazandığı tarihi bir sezona katkıda bulundu.

Fransız defans oyuncusu, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile mücadele ederek uluslararası konumunu da güçlendirdi. Turnuvada 3 maça çıkan Lacroix'nın bu maçları arasında Fransa Milli Takımı'nın dördüncülükle tamamladığı, İngiltere ile oynanan üçüncülük maçı da yer aldı.

Lacroix'nın imzanın ardından ilk sözleri

Lacroix, "Stamford Bridge" stadına transfer olduktan sonra şunları söyledi: "Bu harika kulübün bir parçası olduğum için son derece mutluyum. Herkes Chelsea'nin tarihini ve kazanma geleneğini biliyor; bunun bir parçası olmak benim için büyük bir gurur anı."

Ve şunları ekledi: "Teknik direktörle konuştuğumda, bu kulüp için aynı yönde ilerlediğimizi ve aynı arzuyu taşıdığımızı gördüm. Kazanmak istiyoruz ve buradaki oyuncuların kalitesini ve kulübü çevreleyen her şeyi gördüğünüzde, bunu başarmanın mümkün olduğunu anlıyorsunuz."

Fransız defans oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: "Hedef kupalar kaldırmak ve bunu başarmaya katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum."