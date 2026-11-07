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FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-MANCITYAFP
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Üçüncü şok: Manchester City, Nottingham karşısında aldığı aşağılayıcı mağlubiyetle sarsılıyor

Nottingham Forest - M.City
Nottingham Forest
M.City
Premier Lig
İngiltere

Manchester City, Premier Lig'in onuncu haftasında cumartesi akşamı ev sahibi Nottingham Forest karşısında 3-1 mağlup olarak ligdeki üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Teknik direktör Enzo Maresca'nın takımı, Aston Villa ve Brighton karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından galibiyet serisini yeniden yakalayamadı ve Nottingham karşısında üst üste üçüncü yenilginin acısını tattı.

Ev sahibi ekip maça güçlü bir başlangıç yaptı ve altıncı dakikada Jair Cunha ile erken bir gol buldu.

12 dakika sonra, eski Manchester City oyuncusu Liam Delap, ikinci golü kaydederek Nottingham Forest'ın üstünlüğünü artırdı.

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İkinci yarının başında, tam olarak 52. dakikada Manchester City, Rayan Cherki ile farkı bire indirdi.

Liam Delap, 73. dakikada kişisel ikinci golünü, ev sahibi ekibin ise üçüncü golünü kaydetti.

Bu galibiyetle Nottingham puanını 9'a yükselterek 16. sıraya yerleşirken, Manchester City'nin puanı 21'de kaldı ve ikinci sırada, lider Arsenal'ın 6 puan gerisinde yer aldı.

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