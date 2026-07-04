Üçüncü sırada Hakimi… Salah, olağanüstü bir rakamla tüm Dünya Kupası yıldızlarını geride bırakıyor!

Mısır Milli Takımı’nın yıldızı Muhammed Salah, 2026 Dünya Kupası’nda fırsat yaratma sıralamasında zirveye oturdu; yaratılan fırsat sayısında Belçikalı meslektaşı Leandro Trossard ile eşit olmasına rağmen, ortalamadaki farkla onu geride bıraktı.

"Sky Sports" ağının istatistiklerine göre, "Mısır Kralı" Trossard ile her ikisi de 16 fırsat yaratarak listenin zirvesini paylaşıyor; ancak Salah, 90 dakikada 4,3 fırsat ortalamasıyla, Arsenal'in yıldızının sadece 4 fırsat ortalamasını geride bırakıyor.

Salah, normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere biten ve penaltı atışlarında (4-2) Mısır'ın galibiyetiyle sonuçlanan Avustralya maçında 5 fırsat yaratarak liderlik konumunu pekiştirdi; bu maçta Salah, ünlü “Panenka” vuruşuyla bir penaltı golü attı.

Faslı Achraf Hakimi, 14 fırsatla üçüncü sırada yer aldı ve 12 fırsatla dördüncü sırayı paylaşan İngiliz Declan Rice, Alman Florian Wirtz ve Senegalli Sadio Mané’yi iki fırsat farkla geride bıraktı.

Fildişi Sahili'nden Yan Diomande, 11 fırsatla yedinci sırada yer alırken, onu sırasıyla Kolombiyalı James Rodríguez, Uruguaylı Max Araújo ve Belçikalı Kevin De Bruyne sekizinci, dokuzuncu ve onuncu sıralarda izledi.

Fransız oyuncular Michael Oliisi ve Kylian Mbappé ile Portekizli Nuno Mendes ve Meksikalı Roberto Alfaro ise her biri 10'ar fırsat yarattı. Arjantinli efsane ve Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu Lionel Messi ise şu ana kadar sadece 9 fırsat yaratabildi.