Real Madrid'in yıldızı, dün cumartesi günü oynanan Celta Vigo maçında sergilediği zayıf performansla Eflatun-beyazlıların kadrosunda yerini sağlamlaştırmak için eline geçen önemli bir fırsatı tepti.

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Real Madrid, vasat performansına rağmen Celta Vigo karşısında geriye düştüğü maçı çevirerek üst üste dokuzuncu galibiyetini aldı.

Milli ara nedeniyle kadrosunda değişikliklere gitmek zorunda kalan Mourinho'nun ekibi, ilk yarıda (0-1) soluk bir görüntü verdi ancak devre arasından sonra başta Vinicius ve Espi olmak üzere yedek oyuncuların katkısıyla silkinerek maçı 2-1 kazandı.

Portekizli teknik adam ilk 11'inde değişikliklere giderek düzenli olarak ilk 11'de forma giymeyen üç oyuncuyu sahaya sürdü: Trent Alexander-Arnold, Carreras ve Camavinga.

Üç oyuncu da ikinci yarıda oyundan alındı. İngiliz oyuncu, Mourinho'nun kendisine tanıdığı yeni fırsatı değerlendiremedi ve maçın ardından eleştirilen oyuncular arasında yer aldı.

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"Mundo Deportivo" gazetesi, eski Liverpool oyuncusunun hücumda kayda değer hiçbir katkı sağlamadığını ve Pablo Durán'ın açılış golüyle sonuçlanan atakta kanadını boş bıraktığını vurguladı.

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Sofascore verilerine göre Trent, ceza sahasına sekiz orta gönderdi ve bunlardan yalnızca üçü isabetliydi. İngiliz oyuncu ayrıca altı kez top kazandı ve girdiği tek ikili mücadeleden galip ayrıldı.

Trent'in vasat performansı, Mourinho'nun Fede Valverde'yi sağ bek pozisyonunda oynatma kararının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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Uruguaylı oyuncunun beke dönüşmesi, Real Madrid'in son yılların en iyi seviyesine ve sonuçlarına ulaşmasının nedenlerinden biri olarak görülüyor.

İngiliz oyuncunun rolü ikinci plana düştü. Alexander-Arnold, yalnızca en çok forma giyen oyunculardan biri olan Valverde'nin dinlenmeye ihtiyaç duyduğu maçlarda ilk 11'de başlıyor.

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Bu durum Racing karşısında alınan galibiyette yaşandı. Uruguaylı oyuncunun rahatsızlık hissetmesi nedeniyle yer almadığı o maçta Arnold 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Celta Vigo maçına da Valverde yedek kulübesinde otururken ilk 11'de başladı.

Dumfries'in de hazır olmasıyla birlikte tüm işaretler, eski Liverpool oyuncusunun Mourinho'nun sağ bekteki üçüncü seçeneği olduğunu gösteriyor.

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Real Madrid'den heyecanlı galibiyet

Real Madrid, Celta Vigo tuzağından kurtuldu ve cumartesi akşamı Santiago Bernabeu'da oynanan La Liga'nın 13. hafta mücadelesinde bir gol geriye düştüğü maçı çevirerek 2-1'lik heyecanlı bir galibiyet elde etti.

Konuk ekibin baskısı karşısında zorlanan Eflatun-beyazlılar, mücadeleyi geç gelen bir golle kazanarak liderlik yarışında Barcelona'yı takip etmeyi sürdürdü.

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Karşılaşma ayrıca, Villarreal maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 4 maçlık cezası sona eren Brezilyalı Vinicius Junior'ın kadroya dönüşüne sahne oldu. Ancak Vinicius maça yedek kulübesinde başladı ve ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Real Madrid'in Celta Vigo karşısındaki gollerini Jude Bellingham (66. dk) ve Carlos Espi (85. dk) kaydetti.

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Real Madrid puanını 33'e yükselterek La Liga'da ikinci sıraya yerleşti ve lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde kaldı.

Celta Vigo ise 13 puanda kalarak La Liga'da 14. sırada yer aldı.