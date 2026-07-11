Üçüncü kurban yolda… İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası’nın teknik direktörlerini alt ediyor

İspanya milli takımı, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda İspanya’yı mağlup ettikten sonra, üçüncü bir teknik direktörün görevinden ayrılmasına neden oldu.

Belçika milli takımı, dün Cuma günü ABD’nin Los Angeles kentindeki Sofi Stadyumu’nda İspanya’ya 1-2 yenilmesinin ardından 2026 Dünya Kupası’na çeyrek finalde veda etti.

Maçtan birkaç saat sonra, Fransız "Foot Mercato" sitesi bir haber yayınlayarak, teknik direktör Rudi Garcia'nın kendisinden beklenenleri yerine getirmesine rağmen 2026 Dünya Kupası'nın bitiminden sonra Belçika milli takımından ayrılmaya yakın olduğunu belirtti.

Fransız teknik direktör, Ocak 2025'te göreve geldiğinde, Belçika Futbol Federasyonu'ndan milli takımı Avrupa Uluslar Ligi'nde birinci seviyede tutmasını ve Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesini istemişti.

Her iki hedefi de gerçekleştirmesine rağmen, site onun ayrılacağını öngörüyor; özellikle de sözleşmesi Dünya Kupası'nın sonunda resmi olarak sona erecekken, Belçika Futbol Federasyonu'nun şu ana kadar sözleşmeyi yenilemek için herhangi bir adım atmamış olması nedeniyle.

"Foot Mercato", bunun nedeninin Rudi García'nın kendisine de bağlı olabileceğini belirtti; zira görev süresi boyunca hem sağlık ekibiyle hem de oyuncularla bazı sorunlar yaşamış olan García, bir süre daha kalma konusunda pek istekli görünmüyor.

Ayrılması durumunda Rudi Garcia, İspanya milli takımına karşı alınan yenilginin ardından görevinden ayrılan üçüncü teknik direktör olacak. Ondan önce Uruguay’da Arjantinli Marcelo Bielsa ve Portekiz milli takımında İspanyol Roberto Martinez görevlerinden ayrılmıştı.