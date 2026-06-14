Üçüncü kez... Türkiye, Dünya Kupası'nda kötü alışkanlığını tekrarlıyor

Avustralya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine, bugün Pazar sabahı (GMT) Türkiye'yi 2-0 yenerek önemli bir galibiyetle başladı. Maç, her iki takım için de birçok tarihi rekorun kırıldığı bir karşılaşma oldu.

Türk milli takımı, Dünya Kupası'ndaki açılış maçlarında üçüncü mağlubiyetini alarak (3 kez Dünya Kupası'na katıldı) kötü gidişatını sürdürdü.

Türkiye, 17 Haziran 1954'te Almanya'ya (4-1), ardından 3 Haziran 2002'de Brezilya'ya (2-1) yenilmişti ve grup aşamasının ilk turunda Avustralya'ya da yenildi.

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Buna karşılık, maçta Avustralyalı Nestor Iranconda, Fransız "stats foot" ağının verilerine göre 20 yaş 4 ay ile Dünya Kupası'nda bir Asya milli takımı adına gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

Ayrıca Avustralya milli takımı, 18 Haziran 2014'te Hollanda'ya 3-2 yenildiğinden bu yana Dünya Kupası'nda tek bir maçta iki gol atamama serisini sonlandırdı.

Bugünkü maçta Avustralya'nın gollerini 27. dakikada Nestor Iranconda ve 75. dakikada Conor Metcalfe attı.

Türkiye ve Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD'nin de yer aldığı Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele ediyor.

ABD, Paraguay'ı 4-1 yenerek şu anda 3 puanla Avustralya'nın önünde gol farkıyla lider durumda, Türkiye ise üçüncü sırada yer alıyor.