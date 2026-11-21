Barcelona Başkanı Joan Laporta, ABD'nin New York kentine yaptığı ziyaret sırasında kulübün sportif projesinin ana hatlarını ve geleceğini değerlendirdi. Laporta, takımın bu sezonki hedeflerini, Alman teknik direktör Hansi Flick hakkındaki görüşlerini, başta Lamine Yamal olmak üzere takımın yıldızlarına bakışını ve kulübün transfer planlarını anlattı.

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Laporta'nın TUDN kanalına verdiği röportajda yaptığı ve "Sport" gazetesinin aktardığı açıklamalar, efsane Johan Cruyff'un New York'taki Riverside Park'ta bulunan üçüncü anıtının açılışı ile stratejik nitelikteki toplantıların ön plana çıktığı ziyaret sırasında geldi.

Şampiyonlar Ligi ve LaLiga

Laporta, takımın kupalar için mücadele etmeye devam edebileceğine olan inancını dile getirerek hedefin yalnızca mevcut seviyeyi korumakla sınırlı olmadığını, bunun ötesine geçip yeni başarılar elde etmek olduğunu vurguladı.

Kulüp başkanı, sezonun öne çıkan hedefleri arasında Şampiyonlar Ligi'ni, üst üste üçüncü kez LaLiga şampiyonluğunu ve İspanya Süper Kupası'nı sıraladı. Takımın Kral Kupası'nda da güçlü bir şekilde mücadele etmek istediğini belirtti.

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Laporta, kulübün zor dönemlerinde görev yapan eski teknik direktörler Ronald Koeman ve Xavi Hernández'in ortaya koyduğu çalışmayı övdü. Hansi Flick'in ise takımı iki LaLiga şampiyonluğuna, Kral Kupası'na ve Süper Kupa'ya taşıyıp Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselterek elde edilenlerin üzerine inşa etmeyi başardığını söyledi.

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Laporta, bu sonuçların Barcelona'yı doğru yola soktuğunu ancak yönetimin belirlediği hedeflere tamamen ulaşıldığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Flick rekabeti artırıyor

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Laporta, Flick'in takımı yönetmedeki rolünü de övdü ve Alman teknik direktörün maç içinde yaptığı değişikliklere rağmen tüm oyuncuların takımın temel bir parçası olduğu düşüncesini yerleştirmeyi başardığını açıkladı.

Flick'in fikirlerindeki netliğin ve oyuncularla kurduğu iletişim tarzının sportif projeye istikrar kazandırdığını belirten Laporta, üst üste üçüncü kez LaLiga şampiyonu olmanın kulüp için tarihi bir başarı olacağının altını çizdi.

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Yamal: Olağanüstü bir yetenek

Barcelona Başkanı, Yamal'ın yeteneklerine övgüler yağdırarak onu yaratıcı ve olağanüstü bir oyuncu olarak nitelendirdi. Genç yaşına rağmen erken bir olgunluk gösterdiğini, ayrıca fark yaratma ve takım arkadaşlarıyla uyum içinde oynama konusunda büyük bir teknik kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

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Başkanın güvendiği isimler

Laporta, Barcelona'nın bazı oyuncularına da değindi. Alejandro Balde'nin hevesini ve formunu yeniden kazanmasına yardımcı olunması gerektiğini belirten Laporta, Gerard Martín'in performansını övdü. Gabriel Jesus'un potansiyeli konusunda da iyimser olduğunu dile getiren başkan, oyuncunun takıma yalnızca gol atarak değil, hareketliliği ve boş alanları değerlendirmesiyle de katkı sağlayabileceğini söyledi.

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Laporta ayrıca Brian Fariñas'ın birden fazla mevkide oynamasına olanak tanıyan taktik bir esnekliğe sahip olduğunu belirtti.

Fermín López'in fiziksel olarak çok güçlü olduğunu söyleyen Laporta, Pedri'yi de övdü. Ardından Rodri'nin takım arkadaşları üzerindeki etkisine değinerek onun tecrübesinin ve güvenilirliğinin Marc Bernal'in gelişmesine ve daha fazla deneyim kazanmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.

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Transfer kararı Deco'da

Transfer dönemiyle ilgili olarak Laporta, transfer dosyasının gelecek yaza kadar kapalı kalabileceği ihtimalini dışlamadı. Ancak nihai kararı sportif direktör Deco'ya bıraktı ve mevcut kadrodan memnun olduğunu, takımdaki oyunculara güvendiğini vurguladı.

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Laporta, kulübün projenin istikrarını koruma ve açık bir ihtiyaç olmadan değişiklik yapmama isteği doğrultusunda gelecekteki her hamlenin sportif yönetim tarafından değerlendirileceğini açıkladı.

Barcelona Başkanı sözlerini mevcut takım konusundaki heyecanını vurgulayarak tamamladı. Yönetim ise sezon için başta Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek ve üst üste üçüncü LaLiga şampiyonluğunu kazanmak olmak üzere büyük hedefler belirlemiş durumda.