Hilal'in kaptanı Salem Al Dawsari ve Al Ahli'nin forveti Firas Al Buraikan, Suudi futbolunun Asya kıtasındaki "en iyi" ödüllerine olan hâkimiyetini 21 yıl sonra yeniden sağladı.

Asya Futbol Konfederasyonu, bugün cuma günü, 2026 yılı Asya'nın en iyi futbolcusu ödülünün nihai listesine 3 oyuncunun aday gösterildiğini açıkladı; bunlar Al Dawsari ve Al Buraikan ile birlikte İranlı kaleci Alireza Beiranvand oldu.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesine göre bu, 1996 ve 2005 yıllarının ardından iki Suudi futbolcunun Asya'nın en iyi futbolcusu ödülüne aday gösterildiği üçüncü kez oldu.

Gazete, forvet Yousuf Al Thunayan ve kaleci Mohamed Al Deayea'nın 1996 yılında, İranlı Khodadad Azizi ve Ali Daei ile Güney Koreli Ko Jeong Won'un yanı sıra Asya'nın en iyi futbolcusu ödülüne aday gösterildiğini belirtti.

Suudi futbolcuların adaylığına rağmen ödülü, ülkesinin milli takımını 1996 Asya Kupası yarı finaline taşıyan İranlı Khodadad Azizi kazanmayı başardı; o turnuvanın şampiyonu ise Suudi Arabistan olmuştu.

İkinci kez ise 2005 yılında yaşandı. Hilal efsanesi Sami Al Jaber ve İttihad'ın yıldızı Hamad Al Montashari, Özbek Maksim Shatskikh ile birlikte Asya'nın en iyi futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Ancak Sami Al Jaber'in adı, törene katılamaması nedeniyle kapanış gecesinden 24 saat önce nihai listeden çıkarıldı ve ödülü Hamad Al Montashari kazanmayı başardı.

Asya'daki "en iyi" ödüllerinin bu yılki töreninin, önümüzdeki 19 Kasım'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenleneceği hatırlatılıyor.