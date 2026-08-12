Uluslararası Futbol Federasyonu'nun koridorlarını sarsan idari depremler, yeni bir milli takımın turnuvalara olan bağlılığını teyit etmesine engel olmadı; söz konusu takım, ufukta beliren boykot çağrılarına rağmen katılıma devam edeceğini açıkladı.

Kanada Futbol Federasyonu, "Reuters" ajansının aktardığı bir başkanlık açıklamasında, önümüzdeki ay Polonya'da düzenlenmesi planlanan 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'na katılımını sürdüreceğini teyit ederek, tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığının altını çizdi.

Kanada'nın bu tutumu, Fransa ve Yeni Zelanda'nın açıkladığı iki benzer tutuma katılıyor; bu federasyonlar, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" bünyesindeki 55 federasyonun FIFA etkinliklerinin boykotunu desteklemek için oybirliğiyle aldığı tarihi oylamadan bu yana süregelen bekleyiş halini kıran ilk federasyonlar oldu.

Kriz, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ortaya attığı tartışmalı bir öneri sonrasında patlak vermişti; öneri, Dünya Kupası'nın ticari haklarının ayrılmasını ve bunların yüzde 20'sinin 4,2 milyar dolar karşılığında özel yatırımcılara satılmasını içeriyordu. Infantino daha sonra bu öneriden geri adım attı, ancak bu durum Avrupa federasyonuyla bir güven krizinin fitilini ateşledi.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Polonya Federasyonu ise güven vermeye çalıştı ve "Reuters"a yaptığı açıklamada, genç dünya kupası hazırlıklarının son aşamalarında olduğunu, "herhangi bir takımın çekilme ihtimaliyle ilgili hiçbir bilgi almadığımızı ve mevcut durumun hızla çözüleceğine inandığımızı" vurguladı.

Açıklamada şöyle denildi: "Bu genç oyuncuların birçoğu için bu turnuva, kariyerlerinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor ve biz de yeteneklerine yakışır bir etkinlik sunmaya kararlıyız."

UEFA, geçen hafta boykot tehdidini yinelemiş ve reform şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle Infantino'nun liderliğine olan güvenini yitirdiğini açıklamıştı. Öte yandan, 24 milli takımın yer aldığı turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri'nin katılımı, federasyonunun sessizliğini korumasına rağmen olası görünüyor.

Kadınlar turnuvaları bu açık çatışmadan zarar gören ilk taraf olarak öne çıkıyor; futbol camiası, Avrupa milli takımlarının Brezilya'da düzenlenecek 2027 Dünya Kupası elemelerini oynamasıyla eş zamanlı olarak, ekimde Fas'ta yapılması planlanan 17 Yaş Altı Kızlar Dünya Kupası'nın akıbetini merakla bekliyor.