Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Körfez Kupası "Körfez 27" turnuvasındaki sancılı darbeleri devam ediyor. Suudi ekip, oyuncularından birinin sakatlık nedeniyle kamptan ayrılmasıyla yeni bir şokla sarsıldı ve bu durum, Yunan teknik direktör Georgios Donis'in şampiyonluk mücadelesini tamamlamadan önce yaşadığı sıkıntıları artırdı.

Ayrıca oku: Beşinci kez geri döndü: Umman, Suudi Arabistan Milli Takımı'na 47 yıldır uzak kalınan bir başarıyı armağan etti

Yeni darbe, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın cumartesi akşamı ikinci hafta müsabakaları kapsamında Umman'ı 3-0 mağlup ederek elde ettiği büyük galibiyetin üzerinden 24 saatten az bir süre sonra geldi. Bu galibiyetle yarı finale yükselmeyi garantileyen ekibin sevincini sakatlıklar gölgeledi ve teknik heyetin hesaplarını altüst etti.

Umman karşılaşmasında Alaa Al Hajji diz bölgesinden sakatlanırken, Hassan Kadesh uyluk kasından sakatlandı. Bu durum, özellikle turnuvanın kritik aşamaları yaklaşırken Suudi ekibin kampında endişe yarattı.

Donis, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında Al Hajji'nin sakatlığının ciddi göründüğünü açıkladı ve yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalmasını öngördü. Kadesh'in sakatlığının boyutunu ve milli takımla devam edip edemeyeceğini belirlemek için ise tıbbi tetkiklerin sonuçlarının beklendiğini vurguladı.

Beklentiyle geçen saatlerin ardından, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın sağlık ekibi, Hassan Kadesh'in Umman karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle kamptan çıkarıldığını açıkladı. Böylece Kadesh, Nawaf Al Aqidi ve Alaa Al Hajji'nin ardından sakatlık nedeniyle Suudi ekibin kadrosundan ayrılan üçüncü oyuncu oldu.

Al Aqidi, ilk haftadaki Kuveyt karşılaşmasında dirseğinden sakatlanmış, ardından Al Hajji ve Kadesh de ona katılmıştı. Böylece kadrosundaki eksiklerle başa çıkmak ve yarı final karşılaşması öncesinde diğer oyuncularının hazır bulunuşluğunu korumak zorunda kalan Suudi Arabistan Milli Takımı'nda eksiklikler devam etti.