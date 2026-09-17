Real Madrid'in üçlüsü Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté ve Vinicius Junior'ın Elche maçında yaptıklarının yankılarının yakın zamanda sona ermeyeceği görülüyor.

Salı akşamı oynanan Elche - Real Madrid maçında (2-3) üç oyuncunun formalarını kısmen örtmesinin ardından tartışma hâlâ kızışmış durumda.

Real Madrid'in üç oyuncusu, Septe halkına destek amacıyla "Hepimiz Septeliyiz" ibaresini kısmen gizlemeyi tercih etti.

İspanya'daki aşırı sağ bu tartışmayı alevlendirip fırsata çevirdi ve üç oyuncuyu kınamakta gecikmedi.

Mbappé konuyu dün ele alarak, göçmenlerin çektiği sıkıntıların farkında olduğunu herkese teyit etti.

Bununla birlikte, aşırı sağ içinde sınıflandırılan ve aralarında Nazi selamının da bulunduğu çeşitli şiddet olaylarının ardından 2013'ten bu yana Santiago Bernabéu stadyumuna girmesi yasaklanan Real Madrid taraftar grubu "Ultras Sur", üç oyuncudan özür talep etti.

Grup, "Foot Mercato" sitesinde yayımlanan açıklamasında şunları söyledi: "Grubumuz, amblemimize ve değerlerimize saygısızlık ya da kayıtsızlık gösteren oyuncuları çevreleyen tartışmalardan her zaman kendini uzak tutsa da, salı günü yaşananlar hakkında açıkça konuşmak zorunda hissediyoruz. Formamızı giyen ve maaşlarını üyelerin parasıyla alan oyuncuların, işgalin sonuçlarından muzdarip İspanyol vatandaşlarına saygısızlık etmesi kesinlikle kabul edilemez."

Açıklama şöyle devam etti: "Her Real Madrid taraftarının ve her İspanyol'un, bu üç kişinin çizdiği tablodan utanç duyduğundan eminiz."

Grup şunları belirtti: "Ne yazık ki, kulübümüzün başkanının göz yummayı tercih etmesi bizim için şaşırtıcı değil. Bu nedenle bu oyunculardan alenen özür talep ediyoruz. Aksi takdirde, kulübümüzün değerlerinin ve onurunun yitirilmesinden sorumlu tuttuğumuz Florentino Pérez'in istifasını talep ediyoruz."

Grup açıklamasını şöyle bitirdi: "Maçlar, kupalar ve paralar kaybedebilirsiniz; ama değerlerinizi kaybettiğinizde ve bunun olmasına izin verdiğinizde, sizin yolunuzu sürdürmesi gereken nesli kaybedersiniz."

Septe'deki Real Madrid taraftar grubunun da dün üç oyuncuya sert bir saldırıda bulunarak onları ikiyüzlü olarak nitelendirdiği hatırlatılır.